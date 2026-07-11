Izraelska vojska postavila kontrolni punkt na jugozapadu Sirije Izraelske snage uspostavile privremeni punkt za inspekciju prolaznika u selu Kuneitre, prenose sirijski mediji

Izraelska vojska u subotu je izvršila raciju u blizini sela Al-Samdaniyah u sirijskoj jugozapadnoj provinciji Quneitra i postavila privremeni kontrolni punkt za inspekciju prolaznika.

Izraelske snage, koje se sastoje od tri vojna vozila, pretraživale su prolaznike prije nego što su se povukle iz tog područja, javila je Sirijska arapska novinska agencija (SANA).

U odvojenom incidentu iza ponoći, izraelske snage od više od 15 vojnih vozila napredovale su u selo Al-Asha u južnoj Quneitri, pretražile kuću i skladište stočne hrane, a kasnije se povukle, dodaje SANA.

Izraelska vojska nije odmah dala komentar o prijavljenim upadima.

Nakon pada režima Bashara al-Assada 8. decembra 2024, Izrael je proglasio nevažećim sporazum o razdruživanju sa Sirijom iz 1974. i preselio se u tampon zonu koju nadgleda UN. Nova sirijska administracija je više puta potvrdila posvećenost sporazumu.

Uprkos odsustvu direktnih prijetnji novog rukovodstva Sirije, Izrael je nastavio zračne napade i kopnene operacije u Siriji, uzrokujući civilne žrtve i štetu na vojnoj infrastrukturi.