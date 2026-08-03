Dvodnevne vojne vježbe održavaju se od sjevera do juga Izraela, dok raste zabrinutost zbog ponovne eskalacije sukoba između Washingtona i Teherana

Izraelska vojska pokrenula pomorske i kopnene vojne vježbe u jeku novih napetosti između SAD-a i Irana Dvodnevne vojne vježbe održavaju se od sjevera do juga Izraela, dok raste zabrinutost zbog ponovne eskalacije sukoba između Washingtona i Teherana

Izraelska vojska započela je u ponedjeljak dvodnevne pomorske i kopnene vojne vježbe, u trenutku kada su ponovo pojačane regionalne napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Izraelska vojska saopćila je da će vježbe trajati do utorka navečer na području između mjesta Shavei Tzion na sjeveru i Ashdoda na jugu zemlje.

Prema saopćenju, vježbe uključuju intenzivno kretanje ratnih brodova, sigurnosnih snaga i druge vojne aktivnosti. Naglašeno je da su planirane unaprijed i da nisu povezane s bilo kakvim konkretnim sigurnosnim incidentom.

Vojska je istovremeno najavila i odvojenu vojnu vježbu u gradu Raanani u centralnom dijelu Izraela, koja će biti održana u ponedjeljak navečer. Tokom vježbe koristit će se rasvjetna oprema, uz pojačano kretanje vojnih i spasilačkih vozila.

Vježbe se održavaju u vrijeme kada su odnosi između SAD-a i Irana ponovo pogoršani nakon propasti primirja i mirovnog procesa. Nakon zajedničke američko-izraelske vojne ofanzive na Iran u februaru uslijedili su iranski uzvratni napadi širom regiona.

Washington i Teheran su u aprilu postigli prekid vatre, a u junu uz posredovanje Pakistana potpisali memorandum o razumijevanju s ciljem okončanja sukoba i postizanja trajnog mirovnog sporazuma. Međutim, dogovor je prošlog mjeseca propao, nakon čega su dvije strane gotovo dvije sedmice razmjenjivale napade.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da je odustao od planiranog vojnog udara na Iran nakon što su Teheran i druge zemlje Bliskog istoka zatražile dodatno vrijeme za finaliziranje okvira mirovnog sporazuma, navodeći da se toj inicijativi pridružio i Izrael.