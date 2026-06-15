Izrael napao mjesta Kfar Tebnit i Gornju Nabatieh uprkos važećem primirju u Libanu

Izraelska vojska pokrenula nove napade na jug Libana nakon sporazuma SAD-a i Irana Izrael napao mjesta Kfar Tebnit i Gornju Nabatieh uprkos važećem primirju u Libanu

Izraelska vojska u ponedjeljak je izvela artiljerijsko granatiranje i zračne napade na mjesta Kfar Tebnit i Gornju Nabatieh na jugu Libana.

Napadi su uslijedili nakon objave sporazuma između SAD-a i Irana, postignutog uz posredovanje Pakistana, uprkos primirju u Libanu koje je na snazi od 17. aprila.

Izraelske artiljerijske jedinice gađale su Kfar Tebnit i Gornju Nabatieh, javila je libanska državna Nacionalna novinska agencija (NNA).

Izraelska vojska je također daljinski detonirala oklopno vozilo M113 napunjeno eksplozivom na putu Haris–Tebnine, u blizini južnog libanskog grada Tira.

Izraelska vojska izvela je i dvije odvojene eksplozije u mjestu Khiam.

Izrael od 2. marta nastavlja kampanju bombardovanja Libana i drži pod okupacijom više mjesta na jugu zemlje.

Prema podacima libanskih zvaničnika, izraelski napadi su od 2. marta usmrtili više od 3.700 ljudi, ranili gotovo 11.500 i raselili više od 1,5 miliona stanovnika.