Prenosi uživo s flotile prikazuju snage izraelske mornarice kako upadaju na brodove jedan za drugim

Izraelska vojska počela napad na humanitarne brodove Globalne flotile Sumud Prenosi uživo s flotile prikazuju snage izraelske mornarice kako upadaju na brodove jedan za drugim

Izraelska vojska je u ponedjeljak počela napadati i presretati humanitarnu Globalnu flotilu Sumud u međunarodnim vodama, koja se kretala prema Gazi, prenosi Anadolu.

Prenosi uživo s flotile prikazali su snage izraelske mornarice kako se ukrcavaju na brodove jedan za drugim.

Izraelski dnevni list "Yedioth Ahronoth" izvijestio je da su izraelski vojnici snimljeni u blizini jednog od brodova koji plove prema Pojasu Gaze.

List je kasnije izvijestio da je izraelska vojska pritvorila aktiviste na brodovima i da ih prebacuje na mornarički brod opisan kao "plutajući zatvor", prije nego što ih transportuje u luku Ashdod.

U međuvremenu, iz flotile Global Sumud navedeno je u saopštenju da se vojni brodovi približavaju floti.

"U stanju smo visoke pripravnosti dok nastavljamo prema Gazi. Odbijamo da budemo zastrašeni", navodi se u saopštenju.

Flotila, koja se sastoji od 54 čamca i broda, isplovila je u četvrtak iz turskog mediteranskog distrikta Marmaris u ponovnom pokušaju da probije izraelsku blokadu Gaze, koja je na snazi od ljeta 2007. godine.