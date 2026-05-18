Izraelska vojska počela napad na humanitarne brodove Globalne flotile Sumud

Mohammad Sıo
18 Maj 2026•Ažuriranje: 18 Maj 2026
Izraelska vojska je u ponedjeljak počela napadati i presretati humanitarnu Globalnu flotilu Sumud u međunarodnim vodama, koja se kretala prema Gazi, prenosi Anadolu.
Prenosi uživo s flotile prikazali su snage izraelske mornarice kako se ukrcavaju na brodove jedan za drugim.
Izraelski dnevni list "Yedioth Ahronoth" izvijestio je da su izraelski vojnici snimljeni u blizini jednog od brodova koji plove prema Pojasu Gaze.
List je kasnije izvijestio da je izraelska vojska pritvorila aktiviste na brodovima i da ih prebacuje na mornarički brod opisan kao "plutajući zatvor", prije nego što ih transportuje u luku Ashdod.
U međuvremenu, iz flotile Global Sumud navedeno je u saopštenju da se vojni brodovi približavaju floti.
"U stanju smo visoke pripravnosti dok nastavljamo prema Gazi. Odbijamo da budemo zastrašeni", navodi se u saopštenju.
Flotila, koja se sastoji od 54 čamca i broda, isplovila je u četvrtak iz turskog mediteranskog distrikta Marmaris u ponovnom pokušaju da probije izraelsku blokadu Gaze, koja je na snazi od ljeta 2007. godine.