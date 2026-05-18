Izraelska vojska počela napad na humanitarne brodove Globalne flotile Sumud

Mohammad Sıo
18 Maj 2026•Ažuriranje: 18 Maj 2026
Izraelska vojska počela je napadati i presretati humanitarnu Globalnu flotilu Sumud koja se kretala prema Gazi, prenosi Anadolu.
Izraelski dnevni list "Yedioth Ahronoth" izvijestio je da su izraelski vojnici snimljeni u blizini jednog od brodova koji plove prema Pojasu Gaze.
Flotila, koja se sastoji od 54 čamca i broda, isplovila je u četvrtak iz turskog mediteranskog distrikta Marmaris u ponovnom pokušaju da probije izraelsku blokadu Gaze, koja je na snazi od ljeta 2007. godine.