Vojska uočena u blizini jednog od brodova koji se kreću prema Pojasu Gaze, izvještava "Yedioth Ahronoth"

Izraelska vojska počela napad na humanitarne brodove Globalne flotile Sumud Vojska uočena u blizini jednog od brodova koji se kreću prema Pojasu Gaze, izvještava "Yedioth Ahronoth"

Izraelska vojska počela je napadati i presretati humanitarnu Globalnu flotilu Sumud koja se kretala prema Gazi, prenosi Anadolu.

Izraelski dnevni list "Yedioth Ahronoth" izvijestio je da su izraelski vojnici snimljeni u blizini jednog od brodova koji plove prema Pojasu Gaze.

Flotila, koja se sastoji od 54 čamca i broda, isplovila je u četvrtak iz turskog mediteranskog distrikta Marmaris u ponovnom pokušaju da probije izraelsku blokadu Gaze, koja je na snazi od ljeta 2007. godine.