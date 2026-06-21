Vojni radio navodi da je ova žrtva povećala broj izraelskih vojnika poginulih u Libanu od četvrtka na pet

Izraelska vojska objavila ime još jednog vojnika poginulog u Libanu Vojni radio navodi da je ova žrtva povećala broj izraelskih vojnika poginulih u Libanu od četvrtka na pet

Izraelska vojska je u nedjelju imenovala četvrtog vojnika poginulog u napadu Hezbollaha na njihov tenk u južnom Libanu, čime se broj poginulih od petka popeo na pet, prenosi Anadolu.

U vojnom saopštenju se navodi da je Nave Habshoosh (20), koji je služio u 52. bataljonu 401. brigade, četvrti vojnik koji je poginuo u tom napadu.

Vojni radio je izvijestio da je ova žrtva povećala broj izraelskih vojnika poginulih u južnom Libanu od četvrtka na pet.

Ovaj emiter je naveo da je najmanje 12 vojnika poginulo u borbama s Hezbollahom u južnom Libanu ove sedmice.

Izraelska vojska je u petak eskalirala svoje napade u južnom i istočnom Libanu, lansirajući više od 200 zračnih udara na ono što tvrdi da su položaji Hezbollaha u Libanu, uprkos tekućem prekidu vatre.

Reporter Anadolu javlja da je većina izraelskih napada pogodila kuće i civilnu infrastrukturu.

Libansko ministarstvo zdravstva saopštilo je da je najmanje 105 ljudi poginulo, a više od 150 povrijeđeno u izraelskim udarima u petak i subotu.

Izraelska vojska je ubila blizu 4.000 ljudi, povrijedila više od 12.000 drugih i raselila preko milion stanovnika u smrtonosnoj ofanzivi u Libanu od 2. marta, podaci su libanskih vlasti.