Izrael je izveo zračne napade na više gradova u južnom Libanu, uprkos sporazumu o prekidu vatre, dodatno pojačavajući tenzije na granici i dovodeći u pitanje stabilnost primirja

Izraelska vojska nastavila bombardovanje juga Libana, primirje ponovo prekršeno Izrael je izveo zračne napade na više gradova u južnom Libanu, uprkos sporazumu o prekidu vatre, dodatno pojačavajući tenzije na granici i dovodeći u pitanje stabilnost primirja

Izraelska vojska je u petak ujutro pokrenula zračne napade i artiljerijsko granatiranje nekoliko gradova u južnom Libanu uprkos primirju postignutom uz posredovanje SAD-a, objavila je državna novinska agencija NNA, javlja Anadolu.

Dron je ciljao grad Jibshit u okrugu Nabatieh, dok su ratni avioni pogodili područje Arid Debbin u okrugu Marjayoun.

Izraelska vojska je izvela napad u ravnici Khiam, također u Marjayounu nakon čega je došlo do eksplozije.

Granatirano je i predgrađe Buyout al-Sayyada u okrugu Tir.

I ratni avioni su izveli napade na gradove Qalawayh i al-Bayad u Tyru, dok su dronovi nastavili letjeti na maloj visini iznad grada Baysariyeh u okrugu Sidon i obližnjih područja.

Izrael nastavlja s napadima na Liban kršeći sporazum o prekidu vatre objavljen 17. aprila, a koji je produžen do početka jula.

Broj poginulih u izraelskoj ofanzivi na Liban od 2. marta, nakon odmazde Hezbollaha na rat protiv Irana, porastao je na najmanje 3.711, a ranjenih na 11.483.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da su Washington i Teheran blizu finaliziranja sporazuma o okončanju sukoba. Jedan od iranskih uslova za postizanje sporazuma je prekid borbi na svim frontovima, uključujući i Liban.