Izraelska vojska nastavila bombardovanje juga Libana, primirje ponovo prekršeno

Lina Altawell
12. juni 2026.•Ažuriranje: 12. juni 2026.
Izraelska vojska je u petak ujutro pokrenula zračne napade i artiljerijsko granatiranje nekoliko gradova u južnom Libanu uprkos primirju postignutom uz posredovanje SAD-a, objavila je državna novinska agencija NNA, javlja Anadolu.
Dron je ciljao grad Jibshit u okrugu Nabatieh, dok su ratni avioni pogodili područje Arid Debbin u okrugu Marjayoun.
Izraelska vojska je izvela napad u ravnici Khiam, također u Marjayounu nakon čega je došlo do eksplozije.
Granatirano je i predgrađe Buyout al-Sayyada u okrugu Tir.
I ratni avioni su izveli napade na gradove Qalawayh i al-Bayad u Tyru, dok su dronovi nastavili letjeti na maloj visini iznad grada Baysariyeh u okrugu Sidon i obližnjih područja.
Izrael nastavlja s napadima na Liban kršeći sporazum o prekidu vatre objavljen 17. aprila, a koji je produžen do početka jula.
Broj poginulih u izraelskoj ofanzivi na Liban od 2. marta, nakon odmazde Hezbollaha na rat protiv Irana, porastao je na najmanje 3.711, a ranjenih na 11.483.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da su Washington i Teheran blizu finaliziranja sporazuma o okončanju sukoba. Jedan od iranskih uslova za postizanje sporazuma je prekid borbi na svim frontovima, uključujući i Liban.