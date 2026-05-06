Izraelska vojska naredila evakuaciju 12 sela u južnom Libanu prije napada Upozorenje je objavljeno u trenutku dok izraelska vojska nastavlja svakodnevne napade u Libanu i široko rasprostranjeno rušenje kuća uprkos prekidu vatre

Izraelska vojska je u srijedu upozorila stanovnike 12 sela u južnom Libanu da odmah evakuišu svoje domove prije planiranih napada, navodi se u saopćenjima vojske, javlja Anadolu.

Avichay Adraee, glasnogovornik izraelske vojske na arapskom jeziku, rekao je da se upozorenje odnosi na stanovnike sela "Kawthariyet al-Siyad, al-Ghassaniyeh, Mazraat al-Daoudiyeh, Bdeias, Rihan, Zellaya, al-Bazouriyeh, Harouf, Habboush, Ansariyeh, Qallawiyah i Deir al-Zahrani."

"Morate odmah evakuisati svoje domove i odmaknuti se najmanje 1.000 metara (3.280 stopa) na otvorena područja", rekao je.

Dodao je da je upozorenje na evakuaciju stiglo prije napada.

Uprkos prekidu vatre objavljenom 17. aprila i produženom do 17. maja, izraelska vojska nastavlja svakodnevne napade u Libanu i široko rasprostranjeno rušenje kuća u desetinama sela, što podsjeća na dugogodišnje razaranje Gaze.

Od 2. marta, u izraelskim napadima na Liban ubijene su 2.702 osobe, ranjeno 8.311, a raseljeno je više od 1,6 miliona, što je oko petina stanovništva, prema posljednjim zvaničnim podacima.

Izrael okupira područja u južnom Libanu, uključujući neka u kojima je decenijama, a druga od rata 2023-2024, i napredovao je oko deset kilometara unutar južne granice tokom trenutnog sukoba.