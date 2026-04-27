Izraelska vojska izvršila raciju u izbjegličkom kampu i zauzela palestinske kuće na Zapadnoj obali Operacija dolazi usred eskalacije vojnih aktivnosti na okupiranim područjima od oktobra 2023.

Izraelska vojska je u ponedjeljak izvršila raciju u izbjegličkom kampu Qalandia sjeverno od okupiranog Istočnog Jerusalema i zauzela palestinske kuće nakon evakuacije stanovnika, pretvorivši neke u centre za pritvor i ispitivanje.

Velike izraelske snage ušle su u kamp i predgrađe obližnjih gradova Kafr Aqab i Al-Ram, sjeverno od Jerusalema, i počele su racije u palestinskim kućama prije nego što su evakuirale nekoliko i koristile ih u vojne svrhe, uključujući pritvaranje Palestinaca i njihovo ispitivanje, rekli su svjedoci za Anadolu.

Izraelske snage provele su široku kampanju hapšenja usmjerenu na oslobođene zatvorenike i rodbinu palestinskih pritvorenika, dodajući da je stanovnicima rečeno da će vojna operacija trajati oko 24 sata, dodali su svjedoci.

U povezanom razvoju događaja, vojska je rasporedila dronove iznad kampa tokom operacija racije, dok su u videosnimcima koji su kružili prikazivane racije u kućama i otvaranje vrata, usred pojačanih tenzija među stanovnicima.

Izraelska vojska je također izvela slične operacije hapšenja u gradovima Al-Ram i Kafr Aqab, prema riječima svjedoka.

Izbjeglički kamp Qalandia nalazi se uz glavnu cestu koja povezuje Jerusalem i Ramallah i nalazi se u području gdje često postoje tenzije između Palestinaca i izraelske vojske.

Zapadna obala svjedoči porastu vojnih operacija i napada okupatora od oktobra 2023. godine, što je rezultiralo smrću najmanje 1.154 Palestinaca, ranjavanjem oko 11.750 drugih i hapšenjem skoro 22.000, prema službenim palestinskim podacima.