Dim se dizao iz južnih predgrađa Bejruta nakon udara, javlja reporter Anadolu

Izraelska vojska izvela zračne napade na Bejrut u novom kršenju primirja Dim se dizao iz južnih predgrađa Bejruta nakon udara, javlja reporter Anadolu

Izraelska vojska je u nedjelju izvela zračne napade na južna predgrađa libanske prijestolnice Bejrut, uprkos važećem prekidu vatre.

Ratni avioni bombardovali su područje Dahiyeh bez prethodnog upozorenja, izjavio je reporter Anadolu.

U području su se čule dvije eksplozije, a nakon napada viđen je dim koji se dizao s pogođenih lokacija, dodao je.

Izraelska vojska je u saopćenju tvrdila da su napadi pogodili cilj koji pripada libanskoj grupi Hezbolah u tom području.

Napad u nedjelju uslijedio je nekoliko sati nakon što su izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir i ministar finansija Bezalel Smotrich pozvali na izvođenje zračnih udara na Dahiyeh nakon dva napada dronovima Hezbolaha na sjever Izraela, uprkos primirju koje je na snazi od 17. aprila.

Izraelska vojska od 2. marta nastavlja kampanju bombardovanja Libana i okupirala je nekoliko gradova na jugu zemlje.

Prema libanskim zvaničnicima, izraelski napadi su od 2. marta usmrtili više od 3.700 ljudi, ranili skoro 11.500 i raselili više od 1,5 miliona stanovnika.