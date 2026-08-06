Tri osobe su teško povrijeđene, a 60 ih je pretrpjelo gušenje zbog udisanja suzavca, rekao je palestinski zvaničnik

Izraelska vojska drugi dan zaredom nastavlja napade na kamp Qalandia Tri osobe su teško povrijeđene, a 60 ih je pretrpjelo gušenje zbog udisanja suzavca, rekao je palestinski zvaničnik

Izraelska vojska u četvrtak je drugi dan zaredom nastavila raciju u izbjegličkom kampu Qalandia, sjeverno od okupiranog Istočnog Jerusalema, u sklopu širokih upada koji su doveli do novih žrtava.

Mohammad Aslan, predsjednik Odbora za narodne usluge izbjegličkog kampa Qalandia, koji djeluje pri Palestinskoj oslobodilačkoj organizaciji (PLO), rekao je za Anadolu da su tri osobe teško povrijeđene usljed brutalnog premlaćivanja, uključujući jednu osobu koja je zadobila prijelom lobanje.

Aslan je rekao da je još 60 osoba pretrpjelo gušenje zbog udisanja suzavca, dodajući da su tokom napada pretražene kuće te da su iz nekoliko domova ukradeni novac i zlatni nakit.

Opisujući stanje u kampu kao "izuzetno teško", rekao je da je izraelska vojska pretvorila oko osam kuća u vojne položaje, dok je broj privedenih do sada blizu 20.

Upozorio je da bi taj broj mogao dodatno porasti dok se napadi izraelske vojske nastavljaju.

"Sramotno je da svijet gleda šta se dešava u izbjegličkom kampu Qalandia i ostaje nijem. Nadamo se da će se međunarodna zajednica probuditi iz šutnje o mučenju i zlostavljanju kojem su izloženi stanovnici", rekao je Aslan.

Palestinski Crveni polumjesec saopćio je da su njegove ekipe do sada zbrinule deset osoba povrijeđenih u napadima izraelske vojske te evakuisale nekoliko njih.

Dodaje se da su izraelske snage tokom noći spriječile ekipe da uđu u kamp i prisilile ih da se povuku, uprkos prisustvu pacijenata do kojih još nisu uspjele doći.

Odvojeno, lokalni izvori rekli su za Anadolu da su izraelske snage evakuisale kuću Mohammada Jamila Ammara prije nego što su u nju postavile eksploziv, detonirale dio objekta, a potom ga uhapsile.

Izraelska vojska pokrenula je veliku vojnu operaciju rano u srijedu u izbjegličkom kampu Qalandia i obližnjem gradu Kafr Aqabu, sjeverno od okupiranog Istočnog Jerusalema.

Izraelske snage gotovo svakodnevno provode racije u gradovima i mjestima širom okupirane Zapadne obale, uključujući Istočni Jerusalem.

Od početka izraelskog genocidnog rata protiv Pojasa Gaze sedmog oktobra 2023. godine, izraelska vojska i doseljenici pojačali su napade širom okupirane Zapadne obale, pri čemu je ubijeno najmanje 1.182 Palestinaca, ranjeno oko 13.000, a gotovo 24.000 ih je privedeno.

Napadi su uključivali i rušenje kuća i drugih objekata, paljenje džamija, uništavanje poljoprivrednog zemljišta buldožerima, sprečavanje poljoprivrednika da pristupe svojoj zemlji, prisilno raseljavanje Palestinaca te širenje izraelskih naselja na palestinskoj teritoriji.