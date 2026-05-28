Izraelska vojnikinja poginula na sjeveru Izraela, još sedam vojnika ranjeno u napadima Hezbollaha Izraelski mediji navode da su eksplozivni dronovi gađali vojni položaj u blizini naselja Shomera kod libanske granice

Izraelska vojnikinja je poginula, a sedam vojnika ranjeno u četvrtak u napadima eksplozivnim dronovima i protivtenkovskim projektilima koje je Hezbollah pokrenuo na sjeveru Izraela i jugu Libana, prema navodima izraelske vojske i medija.

Izraelska vojska saopštila je u izjavi da je vojnikinja Rotem Yanai iz brigade Givati poginula u eksploziji drona tokom vojne operacije u blizini naselja Shomera na sjeveru Izraela.

U saopštenju se dodaje da je jedan rezervni vojnik teško ranjen, dok je drugi zadobio umjerene povrede u napadu.

Izraelski javni emiter KAN naveo je da je dron pogodio izraelski vojni položaj u blizini Shomere u zapadnoj Galileji, nedaleko od libanske granice.

KAN je dodao da je broj izraelskih poginulih od stupanja na snagu primirja u Libanu sredinom aprila porastao na 12, uključujući osam osoba poginulih u napadima Hezbollahovih eksplozivnih dronova.

Prema navodima emitera, libanska grupa Hezbollah lansirala je tri drona prema Shomeri, od kojih je jedan eksplodirao i izazvao požar prije nego što su još dva drona eksplodirala na istom mjestu.

Navodno su još tri vojnika lakše ranjena.

U odvojenom incidentu, dva vojnika brigade Golani zadobila su lakše povrede u napadu protivtenkovskim projektilom tokom vojnih aktivnosti na jugu Libana.

Izrael nastavlja svakodnevna kršenja sporazuma o prekidu vatre objavljenog 17. aprila i produženog do početka jula.

Hezbollah je odgovorio na kršenja raketnim i napadima dronovima usmjerenim na izraelske vojnike i vojna vozila na jugu Libana i sjeveru Izraela.

Posljednjih sedmica Hezbollahovi dronovi izazivaju sve veću zabrinutost u Izraelu, pri čemu ih je premijer Benjamin Netanyahu opisao kao veliku prijetnju zbog teškoća u njihovom otkrivanju.

Od 2. marta Izrael provodi veliku ofanzivu u Libanu u kojoj je poginulo 3.269 ljudi, a 9.840 ih je ranjeno, uz više od milion raseljenih osoba, prema zvaničnim podacima zaključno sa srijedom.

Izrael je okupirao područja na jugu Libana, neka već decenijama, a druga od rata 2023-2024, dok je tokom aktuelne ofanzive napredovao još desetak kilometara unutar južne libanske teritorije.