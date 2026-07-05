Izraelska vlada poručila da neće poštovati odluku Vrhovnog suda o regulatoru emitovanja Odluka otvara mogućnost ustavne krize zbog spora oko nadležnosti Vrhovnog suda

Izraelska vlada saopćila je u nedjelju da neće priznati odluke Vijeća Druge uprave, regulatora komercijalnog emitovanja u zemlji, uprkos nedavnoj presudi Vrhovnog suda kojom je omogućeno da tijelo nastavi s radom iako nema zakonski kvorum.

Kabinet je odobrio deklaraciju koju su predložili ministar komunikacija Shlomo Karhi i ministar pravde Yariv Levin, prema kojoj vlada neće poštovati odluke, odobrenja, imenovanja ili druge poteze tog vijeća u njegovom sadašnjem sastavu, prenio je izraelski portal "Times of Israel".

Ovaj potez mogao bi izazvati ustavnu krizu, jer bi stvorio situaciju u kojoj Vrhovni sud smatra odluke regulatora važećim, dok ih vlada odbija provoditi.

U svojoj odluci vlada je tvrdila da je presuda suda u suprotnosti s odredbama zakona iz 1990. godine koji reguliše rad Vijeća Druge uprave, ističući da vladavina prava obavezuje sve državne institucije, uključujući i sud.

Također je navedeno da sudska presuda ne može dati ovlasti koje ne postoje u zakonu.

Prošlog mjeseca Vrhovni sud Izraela zamrznuo je odluku vlade o izmjeni sastava vijeća za emitovanje i presudio da ono može nastaviti rad uprkos ostavkama koje su ga ostavile ispod potrebnog dvotrećinskog kvoruma.

Sud je naveo da sumnja da su ostavke bile namjerno podnesene kako bi se paralizirao rad regulatora i potkopala ranija sudska odluka.

Također je optužio ministra Karhija da je organizovao pokušaje opstrukcije rada vijeća nakon privremene odluke donesene u maju.

Najnoviji sukob dodatno produbljuje tenzije između izraelskog pravosuđa i vlade premijera Benjamina Netanyahua u okviru šireg spora o sudskoj nadležnosti i upravljanju državom.