Izraelska telekomunikacijska infrastruktura korištena za praćenje ljudi u više od deset zemalja

Izraelska telekomunikacijska infrastruktura korištena je u protekle tri godine za praćenje ljudi u više od deset zemalja, prema novoj istrazi, javlja Anadolu.

Ova infrastruktura, od mreža izgrađenih 1970-ih do najmodernijih 5G sistema, transformirana je u "uređaje za praćenje" sa sofisticiranim špijunskim programima, navodi se u istrazi kanadske digitalne istraživačke grupe Citizen Lab, prema izvještaju izraelskog dnevnika "Haaretz" u nedjelju.

Od novembra 2022. godine, učinjeno je više od 15.700 pokušaja utvrđivanja lokacije telefona u brojnim zemljama - uključujući Tajland, Južnu Afriku, Norvešku, Bangladeš i Maleziju - putem infrastrukture telekomunikacijskih kompanija sa sjedištem u Izraelu, pokazuje istraga.

Interni dokumenti koje je Haaretz vidio otkrili su da je Verint, matična kompanija Cognytea, prodala sistem za praćenje zasnovan na SS7 pod nazivom SkyLock vladinom klijentu u Demokratskoj Republici Kongo.

Nalazi su pokazali da je Fink, švicarski telekomunikacijski operater, omogućio izraelskim firmama za nadzor poput Rayzonea da se lažno predstavljaju kao mobilni operateri i povežu se sa starijim mobilnim mrežama, omogućavajući im praćenje korisnika širom svijeta putem iskorištavanja SS7 signalnog protokola za nadzor.

SS7 je prvobitno razvijen za rukovanje usmjeravanjem poziva i tekstualnih poruka, podršku međunarodnom roamingu i omogućavanje interoperabilnosti između mobilnih operatera, objavio je "Haaretz".

U izvještaju je navedeno da su iskorišteni i Diameter sistemi sljedeće generacije koji upravljaju 4G/5G mrežama.

Jedna od najznačajnijih tehnika cyber napada koja je korištena bila je SIMjacking.

Ovom metodom, skrivena SMS poruka, nevidljiva korisniku, šalje se na ciljani telefon, a komanda unutar poruke prisiljava SIM karticu da podijeli lokaciju uređaja, pokazuju nalazi.

Također je utvrđeno da su operacije praćenja telefona provedene putem mreža izraelskih telekomunikacijskih kompanija 019Mobile i Partner Communications.

019Mobile je kao odgovor izjavio da je virtuelni operater i da je njihov identitet možda lažno predstavljen, negirajući učešće u bilo kakvim operacijama praćenja.

Nije bilo neposrednih odgovora od Finka, Partner Communicationsa, Exelera Telecoma ili Cognyte/Verinta na ova otkrića.