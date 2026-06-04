Guvernorat Jerusalema naziva ovaj potez "opasnim razvojem događaja" koji odražava izraelske planove za unapređenje napora za promjenu identiteta džamije Al-Aksa

Izraelska policija pokrenula regrutaciju krajnje desničarskih aktivista za službu u kompleksu Al-Aksa Guvernorat Jerusalema naziva ovaj potez "opasnim razvojem događaja" koji odražava izraelske planove za unapređenje napora za promjenu identiteta džamije Al-Aksa

Izraelska policija pokrenula je plan regrutovanja religioznih Jevreja i krajnje desničarskih aktivista za službu u kompleksu džamije Al-Aksa kako bi uspostavili izraelsku kontrolu nad lokacijom, prema izvještaju koji je objavio izraelski dnevnik Haaretz, prenosi Anadolu.

Novine su u srijedu objavile da izraelska policija regrutuje religiozne Jevreje za rad u kompleksu i da sarađuje s krajnje desničarskim aktivistima koji potiču posjete Jevreja lokaciji u nastojanju da regrutuju policajce iz svojih redova.

Prema izvještaju, Daniel Lerach, zamjenik komandanta policijske jedinice odgovorne za kompleks džamije Al-Aksa, distribuirao je pozive za regrutaciju na društvenim mrežama i WhatsApp grupama, uključujući forume povezane s krajnje desničarskim organizacijama i izraelskim okupatorima na okupiranoj Zapadnoj obali.

"Broj jevrejskih posjetilaca kompleksa značajno se povećao, a izraelska policija je dodala još jedan sat vremenu posjeta", objavile su novine.

Pozivajući se na policijske izvore, novine su navele da komandanti okruga održavaju redovne kontakte s krajnje desničarskim ministrom nacionalne sigurnosti Itamarom Ben-Gvirom i njegovom suprugom Ayala.

Prema izvještaju, ciljano regrutovanje religioznih Jevreja i aktivista uključenih u posjete kompleksu je "još jedan korak u promjenama politike koje se tamo dešavaju".

Jerusalimski gubernat, povezan s Palestinskom upravom, osudio je ovaj potez, nazivajući ga "opasnim razvojem događaja" koji odražava izraelske planove za unapređenje napora za promjenu identiteta džamije Al-Aksa.

U saopćenju u četvrtak, gubernat je rekao da problem nije sama kampanja regrutacije, već ono što ona otkriva o naporima da se "efektivna vlast nad Al-Aksom prebaci s Islamskog vakufa na izraelsku policiju i druga državna tijela".

Naglašeno je da Odjel za islamski vakuf u Jerusalemu, povezan s jordanskim Ministarstvom za vakuf, islamske poslove i sveta mjesta, ostaje "jedino tijelo" ovlašteno za upravljanje i nadzor džamije prema postojećim aranžmanima.

Gubernat je optužio izraelske vlasti da sistematski potkopavaju ulogu vakufa i traže veću kontrolu nad pristupom kompleksu, njegovom osoblju i svakodnevnim poslovima.

Od 2003. godine, izraelska policija je jednostrano dozvoljavala okupatorima da svakodnevno ulaze u džamiju tokom dva perioda - jutarnje i popodnevne molitve - osim petkom i subotom.

Palestinci kažu da Izrael intenzivira napore da judaizira Istočni Jerusalem, uključujući džamiju Al-Aksa, i izbriše njegov arapski i islamski identitet.

Palestinci smatraju Istočni Jerusalem glavnim gradom svoje buduće države, na osnovu međunarodnih rezolucija koje ne priznaju izraelsku okupaciju grada 1967. godine niti njegovu aneksiju 1980. godine.