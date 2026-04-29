Izraelac uhapšen zbog sumnje da je napao časnu sestru u Istočnom Jerusalemu Policija kaže da se osumnjičeni suočava s istragom zbog "rasno motivisanog" napada na časnu sestru

Izraelska policija je u srijedu saopćila da je uhapsila 36-godišnjeg Izraelca zbog sumnje u "rasno motivisani" napad na časnu sestru u okupiranom Istočnom Jerusalemu, javlja Anadolu.

U saopćenju, policija je navela da je u utorak primila prijavu o napadu na časnu sestru u Istočnom Jerusalemu.

"Nakon opsežne potrage, osumnjičeni (36) je pronađen i uhapšen od strane policajaca", navodi se u saopćenju.

Policija je navela da je osumnjičeni pod istragom zbog sumnje na rasno motivisan napad.

Policija će kasnije u srijedu zatražiti od Suda za prekršaje u Jerusalemu da produži njegov pritvor.

Fotografija koju je objavila policija prikazuje časnu sestru s povredama na glavi.

Novinski portal "Times of Israel" objavio je da časna sestra radi u Francuskoj biblijskoj i arheološkoj školi, bez navođenja više detalja o njenom identitetu ili nacionalnosti.

Stotine svećenika i časnih sestara iz cijelog svijeta služe u crkvama i vjerskim institucijama u Istočnom Jerusalemu.

Posljednjih godina primjetan je porast napada Izraelaca na kršćansko i muslimansko svećenstvo, kao i na vjerske objekte u okupiranom gradu.

Crkve u Istočnom Jerusalemu više su puta pozivale izraelske vlasti da poduzmu odlučne mjere kako bi zaustavile takve napade.

Oko 750.000 izraelskih okupatora živi u stotinama naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući oko 250.000 u Istočnom Jerusalemu, i svakodnevno vrše napade na Palestince, prema palestinskim izvorima.

Od oktobra 2023. godine, u napadima izraelskih snaga i okupatora na Zapadnoj obali ubijeno je više od 1.100 Palestinaca, a ranjeno oko 12.000.