Izrael zadržao na ispitivanju dvojicu aktivista iz flotile za Gazu Gotovo svi aktivisti privedeni na brodu Globalnoj flotili Sumud odvedeni su na grčki otok Krit, osim Thiaga de Avile i Saifa Abu Kesheka

Izrael je u subotu saopćio da je oslobodio većinu aktivista pritvorenih nakon zapljene flotile koja je išla prema Gazi, osim dvojice koji su dovedeni u Izrael na ispitivanje.

Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da su pomorske snage privele dvojicu aktivista iz Globalne flotile Sumud, koja nastoji probiti blokadu Pojasa Gaze, i da su dovedeni u Izrael.

Dvojica aktivista identificirana su kao Thiago de Avila, brazilski državljanin, i Saif Abu Keshek, španski državljanin.

Izraelski mediji navode da će njih dvojica dobiti podršku od svojih konzulata u Tel Avivu.

Izrael je u četvrtak napao Globalnu flotilu Sumud u međunarodnim vodama i zaplijenio više od 20 plovila na putu za Gazu. Privedeno je 175 aktivista.

Let Turkish Airlinesa s 59 aktivista iz više zemalja, uključujući 18 turskih državljana, sletio je na aerodrom u Istanbulu kasno u petak nakon polaska s Krita.

Izrael je od 2007. godine nametnuo tešku blokadu Pojasa Gaze, ostavljajući 2,4 miliona stanovnika te teritorije na rubu gladi. Također je pokrenuo brutalnu dvogodišnju ofanzivu na Gazu u oktobru 2023. godine, ubivši više od 72.000 ljudi i uništivši teritoriju. Prekid vatre postignut je u oktobru 2025. godine, ali su ograničenja ulaska pomoći i kršenja primirja nastavljena.