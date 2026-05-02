Izrael zadržao na ispitivanju dvojicu aktivista iz flotile za Gazu

Raşa Evrensel
02 Maj 2026•Ažuriranje: 02 Maj 2026
Izrael je u subotu saopćio da je oslobodio većinu aktivista pritvorenih nakon zapljene flotile koja je išla prema Gazi, osim dvojice koji su dovedeni u Izrael na ispitivanje.
Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da su pomorske snage privele dvojicu aktivista iz Globalne flotile Sumud, koja nastoji probiti blokadu Pojasa Gaze, i da su dovedeni u Izrael.
Dvojica aktivista identificirana su kao Thiago de Avila, brazilski državljanin, i Saif Abu Keshek, španski državljanin.
Izraelski mediji navode da će njih dvojica dobiti podršku od svojih konzulata u Tel Avivu.
Izrael je u četvrtak napao Globalnu flotilu Sumud u međunarodnim vodama i zaplijenio više od 20 plovila na putu za Gazu. Privedeno je 175 aktivista.
Let Turkish Airlinesa s 59 aktivista iz više zemalja, uključujući 18 turskih državljana, sletio je na aerodrom u Istanbulu kasno u petak nakon polaska s Krita.
Izrael je od 2007. godine nametnuo tešku blokadu Pojasa Gaze, ostavljajući 2,4 miliona stanovnika te teritorije na rubu gladi. Također je pokrenuo brutalnu dvogodišnju ofanzivu na Gazu u oktobru 2023. godine, ubivši više od 72.000 ljudi i uništivši teritoriju. Prekid vatre postignut je u oktobru 2025. godine, ali su ograničenja ulaska pomoći i kršenja primirja nastavljena.