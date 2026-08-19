Izrael zabranio arapskom zastupniku posjetu pritvorenom palestinskom ljekaru Abu Safiyi

Izraelska zatvorska služba u srijedu je zabranila arapskom članu Knesseta Ahmadu Tibiju da posjeti pritvorenog palestinskog ljekara Hussama Abu Safiyu, u skladu sa strogom politikom izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira, saopćio je Tibijev ured.

"Zatvorske vlasti spriječile su poslanika Ahmada Tibija, predsjednika Arapskog pokreta za promjene, da se sastane s palestinskim ljekarom Hussamom Abu Safiyom, direktorom bolnice Kamal Adwan u Pojasu Gaze, koji se nalazi u izraelskim zatvorima", saopćio je Tibijev ured.

Izraelske vlasti drže Abu Safiyu od kraja decembra 2024. godine, usred genocidnog rata koji Izrael vodi u Pojasu Gaze od 8. oktobra 2023. godine.

Prema Tibijevom uredu, odluka da se Tibiju zabrani posjeta Abu Safiyi donesena je u skladu s politikom Ben-Gvira kojom se članovima Knesseta onemogućavaju posjete palestinskim pritvorenicima koje Izrael klasificira kao "sigurnosne zatvorenike".

Tibi je formalno zatražio dozvolu da posjeti Abu Safiyu i procijeni njegovo zdravstveno stanje i uslove pritvora, nakon što je prisustvovao ročištu pred izraelskim Vrhovnim sudom o peticiji kojom se traži oslobađanje Abu Safiye.

Prema Tibijevom uredu, Izraelska zatvorska služba odbila je zahtjev.

"Sprečavanje mog susreta s Hussamom Abu Safiyom isključivo je politička odluka koju je donio Ben-Gvir, koji je osuđen zbog podrške terorizmu", rekao je Tibi.

Abu Safiya je, dodao je Tibi, "ljekar i direktor bolnice koji je pritvoren nakon što je ostao uz svoje pacijente tokom jednog od najtežih perioda koje je zdravstveni sektor u Gazi ikada doživio".

Krajem novembra 2024. godine Abu Safiya je povrijeđen u izraelskom napadu na bolnicu Kamal Adwan u Gazi, ali je odbio napustiti ustanovu i nastavio liječiti pacijente i ranjene.

Mjesec kasnije pritvoren je kada su izraelske snage upale u bolnicu i pod prijetnjom oružjem ga prisilile da je napusti.

Tibi je također osudio nedavno pritvaranje Dime Barqat, palestinske specijalistice akušerstva i ginekologije, koja je pritvorena rano u utorak nakon što su izraelske snage izvršile pretres njenog doma u okupiranom gradu Ramallahu na Zapadnoj obali.

"Privođenje dr. Dime Barqat iz njenog doma, zajedno s nastavkom pritvaranja dr. Hussama Abu Safiye i oko 100 drugih zdravstvenih radnika, za osudu je i duboko zabrinjava", rekao je Tibi.

Izrael trenutno drži oko 9.400 palestinskih zatvorenika, uključujući 94 žene i više od 350 djece, prema palestinskim podacima.

Palestinske i izraelske organizacije za ljudska prava saopćile su da se palestinski zatvorenici suočavaju s mučenjem, izgladnjivanjem i uskraćivanjem medicinske njege, što je dovelo do desetina smrtnih slučajeva.