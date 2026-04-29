Izrael: Ultraortodoksni Jevreji upali u kuću načelnika vojne policije

Ultraortodoksni demonstranti upali su u rezidenciju načelnika izraelske vojne policije kasno u utorak, usred rastućih tenzija zbog hapšenja osoba koje izbjegavaju vojnu regrutaciju, javlja Anadolu.

Prema izvještaju izraelskog Vojnog radija, grupa Haredi demonstranata provalila je u dvorište kuće Yuvala Yamina u južnom gradu Ashkelonu, protestujući protiv nedavnih hapšenja ultraortodoksnih muškaraca optuženih za izbjegavanje obavezne vojne službe.

Izraelska policija saopćila je da se ispred rezidencije okupilo oko 200 demonstranata. Vojni izvor, koji je želio ostati anoniman, izjavio je da su se neki demonstranti popeli preko ograde i ušli na posjed. Izvor je dodao da Yamin nije bio kod kuće tokom incidenta, ali su njegova supruga i djeca bili unutra. Uprkos prethodnim saznanjima o planiranom protestu, policija nije uspjela spriječiti upad, naveo je izvor.

Izraelski list Israel Hayom opisao je incident kao „ozbiljnu eskalaciju“ od strane ultraortodoksne zajednice. Premijer Benjamin Netanyahu osudio je incident u objavi na američkoj društvenoj mreži X, pozivajući na „odlučnu“ akciju protiv umiješanih osoba. Ministar odbrane Israel Katz također je osudio upad, nazvavši ga namjernim napadom izvedenim dok je oficirova porodica bila u kući.

U povezanom razvoju događaja, stotine ultraortodoksnih demonstranata protestovale su na raskrsnici Golda Meir u zapadnom Jerusalemu, pokušavajući blokirati puteve i sukobljavajući se s izraelskom policijom, navodi Channel 12. Ranije te večeri, demonstranti su blokirali i autoput 4 u blizini ulaza u Bnei Brak, uzvikujući slogane uključujući: „Umrijet ćemo, ali se nećemo prijaviti“.



Također su nosili transparente s natpisima „sekularizam je gori od smrti“, piše izraelski dnevnik Yedioth Ahronoth.

Protesti dolaze nakon što je izraelska vojska ove sedmice nastavila s hapšenjima onih koji izbjegavaju regrutaciju, nakon zatišja tokom rata s Iranom. Policija je neke od demonstracija proglasila nezakonitima i saopćila da su dvije osobe uhapšene.

Vrhovni sud Izraela presudio je u junu 2024. godine da Haredi moraju biti regrutovani i naredio obustavu državnog finansiranja vjerskih institucija čiji studenti odbijaju služiti vojsku. Ultraortodoksni Jevreji čine oko 13% populacije Izraela, koja broji približno 9,7 miliona stanovnika. Oni ne služe vojsku, navodeći vjersku posvećenost proučavanju Tore.

Iako izraelski zakon zahtijeva od svih građana starijih od 18 godina da služe vojsku, izuzeće Hareda decenijama podstiče kontroverze – debata koja je postala još oštrija usred višestrukih ratova Izraela i sve većeg broja vojnih žrtava, pri čemu sekularne stranke zahtijevaju da ultraortodoksni podijele ono što nazivaju „teretom rata“.