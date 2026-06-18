Otac kroz plač kaže da su vojnici Rayanovo tijelo umotali u najlonsku vreću i odbacili ga kao da nema nikakvu vrijednost, dok su mu suze tekle niz lice

Izrael ubio malo dijete u očevom naručju u Gazi, podsjećajući na ubistvo Mohammeda al-Durrah prije 25 godina Otac kroz plač kaže da su vojnici Rayanovo tijelo umotali u najlonsku vreću i odbacili ga kao da nema nikakvu vrijednost, dok su mu suze tekle niz lice

U sceni koja je podsjetila na ubistvo palestinskog dječaka Mohammeda al-Durrah prije skoro četvrt stoljeća, palestinski otac Bahaa Abu al-Ajeen rekao je da je izraelska vojska ubila njegovog sina Rayana, koji nije imao ni tri godine, prošle nedjelje u Gazi.

Govoreći za Anadolu iz Deir al-Balaha u centralnoj Gazi, Abu al-Ajeen je rekao da su izraelski vojnici otvorili vatru na njega dok je pokušavao pobjeći noseći dijete, a zatim ga ostavili ranjenog satima pored tijela djeteta.

Ožalošćeni otac pozvao je na međunarodnu istragu kako bi se utvrdile okolnosti ubistva i kako bi odgovorni bili pozvani na odgovornost.

Abu al-Ajeen se trenutno liječi u bolnici Shuhadaa Al-Aksa s ranom na nozi i drugim povredama za koje kaže da su posljedica izraelske pucnjave i zlostavljanja. Naveo je da njegovu bol dodatno pojačava ubistvo Rayana.

Iz bolničkog kreveta opisao je događaj koji se, prema njegovim riječima, desio u sigurnom području istočno od Deir al-Balaha, a završio se, kako je rekao, brutalnim ubistvom djeteta samo 12 dana prije njegovog trećeg rođendana.

Ubistvo Rayana u očevom naručju vratilo je sjećanja na Mohammeda al-Durraha, 12-godišnjeg palestinskog dječaka koji je ubijen izraelskom vatrom u septembru 2000. godine, u sceni koja je duboko urezana u palestinsko i arapsko pamćenje.

- Iznenadni izraelski upad

U noći 14. juna 2026. godine, područje oko kuće porodice Abu al-Ajeen bilo je mirno prije nego što je, kako je otac rekao, nastao haos.

Rekao je da je porodica bila naviknuta da se kreće tim područjem bez straha, bez tenkova na vidiku i bez dronova u tom trenutku.

"Pješačio sam tim područjem sa svojim djetetom Rayanom, i odjednom, bez ikakvog upozorenja, iznenadila nas je izraelska vojna jedinica", rekao je.

Abu al-Ajeen je naveo da ga je instinkt natjerao da trči s djetetom u naručju, uspjevši preći oko 20 do 30 metara dok je dijete vrištalo od straha.

"U tom trenutku izraelski vojnici su pucali s vrlo male udaljenosti, a metak je pogodio Rayana u glavu i izašao kroz oko", rekao je.

Dodao je da su vojnici zatim pucali na njega, pogodivši ga u stopala, zbog čega je pao dok je još uvijek držao dijete u naručju.

- Deset teških sati

"Trenuci koji su uslijedili bili su teži od same smrti", rekao je otac.

Naveo je da je više puta pokušao pozvati hitnu pomoć, ali su vojnici uzeli njegov telefon, isključili ga i prijetili da će ga ubiti.

Umjesto medicinske pomoći, rekao je da je odveden u vojni objekat, gdje je vučen po zemlji dok je još držao dijete.

"Umotali su Rayana u najlonsku vreću i bacili ga u stranu kao da nema nikakvu vrijednost", rekao je kroz suze.

"Odbili su sve moje molbe da ga spase, hladno govoreći da će nas ostaviti da umremo", dodao je.

Rekao je da je premještan između vojnih lokacija, da su mu oči bile povezane i ruke vezane, da je satima krvario na otvorenom blizu pasa i da je tokom transporta bio premlaćivan.

Nakon više od deset sati, rekao je da su ga vojnici ostavili u napuštenom području u ponoć, zajedno s tijelom njegovog djeteta. Civilno stanovništvo ga je kasnije odvelo u bolnicu u Deir al-Balahu, gdje se probudio i saznao da je njegov sin mrtav, a da mu možda slijedi amputacija stopala.

Iz bolničkog kreveta apelovao je na međunarodnu istragu onoga što je nazvao hladnokrvnim ubistvom svog sina.

"Želim da svijet sazna šta se dogodilo mom djetetu i da odgovorni budu pozvani na odgovornost", rekao je.

Incident je podsjetio na ubistvo Mohammeda al-Durraha 30. septembra 2000. godine, kada je snimljen kako se sa ocem skriva iza betonskog cilindra na raskrsnici Netzarim prije nego što je ubijen izraelskom vatrom. Snimak je postao jedan od simbola brutalnosti izraelskih napada.

Ovaj slučaj je ponovo oživio to sjećanje, a Palestinci tvrde da odražava ponavljajući obrazac u tekućem nasilju u Gazi.

U Gazi je postignut sporazum o prekidu vatre nakon više od dvije godine rata koji je počeo u oktobru 2023. godine.

I pored sporazuma, Izrael nastavlja napade kroz opsadu i povremene udare, ograničavajući ulazak hrane, lijekova i materijala za skloništa.