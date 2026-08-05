Kršenja sporazuma o prekidu vatre od 10. oktobra 2025. godine usmrtila 1.254 Palestinca i ranila 4.121 osobu, saopćilo Ministarstvo zdravstva

Izrael ubio još četiri Palestinca u Gazi, broj poginulih dostigao 73.381 Kršenja sporazuma o prekidu vatre od 10. oktobra 2025. godine usmrtila 1.254 Palestinca i ranila 4.121 osobu, saopćilo Ministarstvo zdravstva

Izrael je u posljednja 24 sata ubio još četiri Palestinca u Gazi, čime je broj ubijenih u genocidu povećan na 73.381, saopćilo je u srijedu Ministarstvo zdravstva.

U svom dnevnom statističkom izvještaju ministarstvo je navelo da su bolnice primile tijela četiri Palestinca, uključujući dvojicu koji su podlegli ranijim povredama i dvojicu čija su tijela pronađena ispod ruševina. Prijavljena je i jedna nova povreda.

Ministarstvo nije navelo detalje o smrtnim slučajevima niti povrijeđenoj osobi. Izraelska vojska, u međuvremenu, nastavlja kršiti sporazum o prekidu vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra 2025. godine, izvodeći svakodnevna bombardiranja.

Brojne žrtve i dalje su zarobljene ispod ruševina i na cestama, izvan dosega ekipa hitne pomoći i civilne zaštite, navelo je ministarstvo.

Prema podacima ministarstva, izraelska kršenja prekida vatre usmrtila su 1.254 Palestinca i ranila 4.121 osobu.

Ukupan broj žrtava izraelskog genocida od 8. oktobra 2023. godine povećan je na 73.381 ubijenu i 174.231 povrijeđenu osobu, dodalo je ministarstvo.

Osim što je izazvao masovne žrtve, među kojima su većina žene i djeca, Izrael je uništio oko 90 posto civilne infrastrukture u Gazi. Ujedinjene nacije procjenjuju da će obnova koštati oko 70 milijardi dolara (oko 60,7 milijardi eura).