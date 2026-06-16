Izraelski dron gađao okupljanje civila sjeverno od izbjegličkog kampa Nuseirat u novom kršenju primirja koje je na snazi od oktobra 2025. godine

Izrael ubio dvoje Palestinaca u napadu na civile u centralnom dijelu Gaze Izraelski dron gađao okupljanje civila sjeverno od izbjegličkog kampa Nuseirat u novom kršenju primirja koje je na snazi od oktobra 2025. godine

Dvojica Palestinaca ubijena su u utorak u napadu izraelskog drona na okupljanje civila sjeverno od izbjegličkog kampa Nuseirat u centralnom dijelu Pojasa Gaze, saopćili su medicinski izvori i očevici.

Napad je izveden uprkos nastavku primirja koje je u enklavi na snazi od 10. oktobra 2025. godine, a koje je, prema navodima palestinskih izvora, više puta prekršeno.

Medicinski izvori rekli su za Anadolu da su tijela dvojice Palestinaca prevezena u medicinski kompleks Al-Awda, sjeverno od Nuseirata, nakon što su pogođeni u napadu izraelskog drona.

Prema izjavama očevidaca, izraelski dron pogodio je okupljanje civila u ulici Jules, sjeverno od izbjegličkog kampa Nuseirat.

Prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi objavljenim u utorak, izraelska kršenja sporazuma o primirju do sada su usmrtila 997 Palestinaca, dok su 3.152 osobe ranjene.

Od početka izraelskog rata protiv Pojasa Gaze 8. oktobra 2023. godine ubijeno je više od 73.000 Palestinaca, a više od 173.000 ih je ranjeno. Sukob je također izazvao velika razaranja koja su pogodila 90 posto civilne infrastrukture u Pojasu Gaze.