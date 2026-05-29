Izraelska vojska navodi da je Imad Aslim bio zamjenik komandanta Brigade Gaze i komandant bataljona Zeitoun

Izrael tvrdi da je u napadu u Gazi ubio jednog od vojnih komandanata Hamasa Izraelska vojska navodi da je Imad Aslim bio zamjenik komandanta Brigade Gaze i komandant bataljona Zeitoun

Izraelska vojska saopćila je u petak da je u napadu izvedenom ranije ove sedmice u Gazi ubila visokorangiranog komandanta Hamasa.

U saopćenju vojske navedeno je da je Imad Hassan Hussein Aslim bio zamjenik komandanta Brigade Gaze.

Također je bio komandant bataljona Zeitoun u okviru Brigada Al-Qassam, vojnog krila Hamasa, dodaje se u saopćenju.

Vojska tvrdi da je Aslim učestvovao u napadu 7. oktobra 2023. godine.

Navodi se i da je u istom napadu meta bio još jedan komandant Hamasa, ali njegovo ime nije objavljeno.

Za sada nije bilo komentara Hamasa niti Brigada Al-Qassam na izraelske tvrdnje.

Hamas je u srijedu objavio smrt Mohammed Awda, visokog komandanta Brigada Al-Qassam, u izraelskom napadu na stambenu zgradu u gradu Gazi, u kojem su poginuli i njegova supruga te dvoje djece.

Najnovije izraelske tvrdnje dolaze usred nastavka kršenja primirja koje je stupilo na snagu prošlog oktobra. Prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, od tada su u kršenjima primirja ubijena 922 Palestinca, dok je 2.786 ranjeno.

Primirje je postignuto nakon dvije godine rata u Gazi. Prema palestinskim vlastima, u sukobu je ubijeno više od 72.000 Palestinaca, dok je više od 172.000 ranjeno, uz ogromna razaranja širom enklave.