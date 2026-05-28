Izrael tvrdi da je izveo "precizan napad" u Bejrutu

Şahin Demir
28 Maj 2026•Ažuriranje: 28 Maj 2026
Izraelska vojska je u četvrtak saopštila da je izvela "precizan napad" u glavnom gradu Libana, Bejrutu.
"Prije nekog vremena, Izraelske odbrambene snage (IDF) izvele su precizan napad u Bejrutu. Detalji će biti objavljeni naknadno", saopštila je vojska.
Nisu dati nikakvi neposredni detalji o meti ili mogućim žrtvama.
Napad se dogodio nekoliko sati nakon što je u izraelskim napadima širom južnog Libana ubijeno najmanje 15 ljudi, uključujući djecu, usred kontinuiranog kršenja sporazuma o prekidu vatre, prema zvaničnim libanskim izvorima.