Izrael tvrdi da je izveo "precizan napad" u Bejrutu Napad dolazi usred nastavka izraelskih napada širom južnog Libana uprkos primirju

Izraelska vojska je u četvrtak saopštila da je izvela "precizan napad" u glavnom gradu Libana, Bejrutu.

"Prije nekog vremena, Izraelske odbrambene snage (IDF) izvele su precizan napad u Bejrutu. Detalji će biti objavljeni naknadno", saopštila je vojska.

Nisu dati nikakvi neposredni detalji o meti ili mogućim žrtvama.

Napad se dogodio nekoliko sati nakon što je u izraelskim napadima širom južnog Libana ubijeno najmanje 15 ljudi, uključujući djecu, usred kontinuiranog kršenja sporazuma o prekidu vatre, prema zvaničnim libanskim izvorima.