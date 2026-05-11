Izrael tvrdi da je helikopter imao kvar u južnom Libanu, negira napad Hezbollaha Vojska tvrdi da je helikopter pretrpio "tehničku grešku" tokom operacije evakuacije ranjenih vojnika

Izraelska vojska je u ponedjeljak saopćila da je jedan od njihovih helikoptera pretrpio "tehničku grešku" dok je pokušavao evakuisati ranjene vojnike u južnom Libanu, negirajući da je helikopter bio pod vatrom, javlja Anadolu.

U vojnom saopćenju se navodi da je helikopter sletio u područje evakuacije "bez mogućnosti polijetanja zbog tehničke greške" tokom misije evakuacije ranjenih vojnika u južnom Libanu.

Vojska je saopćila da je drugi helikopter poslan da evakuiše ranjene, dok su tehnički timovi popravili kvar, a helikopter je kasnije poletio.

Vojska je negirala da je helikopter napadnut, tvrdeći da "nije oštećen vatrom Hezbollaha".

Nije bilo moguće nezavisno provjeriti šta se dogodilo s helikopterom, jer izraelska vojska nameće stroga ograničenja na informacije o rezultatima napada Hezbollaha.

Ranije u ponedjeljak, izraelska vojska je saopćila da su tri vojnika ranjena u dronu napunjenom eksplozivom koji je lansirao Hezbollah.

Do ovog razvoja događaja došlo je u trenutku kada je izraelska vojska nastavila svakodnevne napade u Libanu i razmjenu vatre s Hezbollahom uprkos prekidu vatre koji je proglašen 17. aprila i produžen do 17. maja.

Libanski mediji su objavili da su najmanje četiri osobe ubijene, a osam je povrijeđeno u izraelskim napadima na jugu Libana u ponedjeljak.

Od 2. marta, u izraelskim napadima u Libanu ubijeno je 2.846 ljudi, povrijeđeno 8.693, a raseljeno je više od 1,6 miliona, što je oko petina stanovništva, prema posljednjim službenim podacima.