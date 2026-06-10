Vojni planovi za obnovu borbi u Gazi su odobreni, ali politički izvori kažu da vlada još nije odobrila novu ofanzivu

Izrael se priprema za moguću ofanzivu u Gazi dok pregovori o primirju traju Vojni planovi za obnovu borbi u Gazi su odobreni, ali politički izvori kažu da vlada još nije odobrila novu ofanzivu

Izraelska vojska se priprema za mogući povratak na velike razmjere borbi u Gazi, dok pregovori o primirju u Kairu traju, objavio je “Haaretz“ rano u srijedu.

Načelnik Generalštaba izraelske vojske Eyal Zamir odobrio je nekoliko operativnih planova koje je u posljednjim sedmicama predstavila Južna komanda vojske, u okviru razgovora o obnovljenim kopnenim operacijama u Pojasu Gaze, saopćili su vojni izvori upoznati s pitanjem.

Međutim, izraelski politički izvori su naveli da vlada još nije odobrila planove za proširenje borbi, uprkos nastojanjima izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da se pripremi nova ofanziva, objavio je “Haaretz“.

List navodi da izraelska vojska tvrdi da je palestinska grupa Hamas obnovila svoje kapacitete, koristeći to kao opravdanje za nastavak rata u Gazi.

U međuvremenu, palestinske frakcije vode pregovore u Kairu pod egipatskim posredovanjem u pokušaju da postignu dogovore o budućem upravljanju Gazom i pitanju razoružanja Hamasa, navodi “Haaretz“.

Izvori upoznati s pregovorima upozorili su da mnogi detalji još nisu razjašnjeni i da neki izvještaji objavljeni posljednjih dana ne odražavaju konačne dogovore između strana, navodi “Haaretz“.

Mustafa Barghouti, predsjednik Palestinske nacionalne inicijative i jedan od lidera frakcija koje učestvuju u pregovorima, rekao je za “Haaretz“ da frakcije traže postepeni okvir.

“Izrael pokušava stvoriti uslove koji bi natjerali stanovnike Gaze na prisilnu migraciju“, rekao je Barghouti.

Pozivajući se na izjave ministra odbrane Israela Katza, naveo je da trenutna izraelska politika pogoršava već katastrofalne životne uslove u Pojasu kako bi se ljudi podstakli na odlazak, objavio je “Haaretz“.

Govoreći o međunarodnom pritisku na Netanyahua, Barghouti je rekao da posrednici razumiju da, osim američkog predsjednika Donalda Trumpa, gotovo nijedan akter ne može efikasno izvršiti pritisak na izraelskog premijera.

“Oružje nije prvi problem koji treba riješiti, ako se prva faza dogovora provede, bit će moguće preći na sljedeću fazu i riješiti i druga pitanja“, rekao je Barghouti.

Izraelski genocid u Gazi od oktobra 2023. godine usmrtio je gotovo 73.000 Palestinaca i ranio više od 173.000, većinom žena i djece, prema palestinskim podacima.

Iako je Hamas ispunio zahtjeve prve faze sporazuma o primirju, Izrael je odustao od svojih obaveza i nastavio kršiti sporazum, dok su pregovori o prelasku na drugu fazu ostali u zastoju.

Izrael je također spriječio ulazak u Gazu dogovorenih količina hrane, lijekova, medicinskih potrepština, materijala za skloništa i montažnih kuća, gdje oko 2,4 miliona Palestinaca, uključujući 1,5 miliona raseljenih, živi u katastrofalnim uslovima.

Uprkos primirju koje je stupilo na snagu 10. oktobra 2025. godine, izraelska vojska je ubila najmanje 978 Palestinaca i ranila 3.097 drugih u gotovo svakodnevnim napadima, prema Ministarstvu zdravstva Gaze.