Izrael je zabranio rad katarske televizije u maju 2024. godine, a zabrana je od tada više puta produžavana

Izrael produžio zabranu rada Al Jazeere za dodatnih 90 dana Izrael je zabranio rad katarske televizije u maju 2024. godine, a zabrana je od tada više puta produžavana

Izraelske vlasti u četvrtak su produžile zatvaranje ureda katarske televizije Al Jazeera u okupiranom Istočnom Jerusalemu i zabranile njen rad na dodatnih 90 dana.

List "Maariv" navodi da je ovo 14. produženje zabrane otkako je Izrael u maju 2024. godine zabranio rad ovog televizijskog kanala.

Izrael je u maju 2024. godine zabranio rad Al Jazeere u Izraelu i na okupiranim palestinskim teritorijama zbog njenog opsežnog izvještavanja o izraelskom genocidnom ratu u Gazi. Zabrana je od tada periodično produžavana.

Izraelski ministar komunikacija Shlomo Karhi prošlog januara naredio je blokiranje televizija Al Jazeera i Al-Mayadeen, sa sjedištem u Libanu, na digitalnim platformama, televizijskim ekranima i YouTubeu.

Zabranom se televizijskim i internet kompanijama, kao i platformi YouTube, onemogućava pružanje usluga Al Jazeeri i Al-Mayadeenu unutar Izraela.

U maju 2024. godine, u jeku izraelskog genocidnog rata u Gazi, Tel Aviv je zabranio rad Al Jazeere, a ta odluka je od tada više puta produžavana zbog izvještavanja ove medijske kuće o smrtonosnoj ofanzivi.

Od oktobra 2023. godine u brutalnom izraelskom ratu ubijeno je više od 73.000 Palestinaca, dok je gotovo 174.000 ranjeno, a enklava je u velikoj mjeri razorena. Ujedinjene nacije procjenjuju da će za obnovu Gaze biti potrebno oko 61 milijardu eura.