Sirene su se oglasile na sjeveru Izraela nakon prvih lansiranja raketa iz Libana od objave primirja 3. juna, a izraelski ministar Smotrich pozvao je na napad na okrug Dahiye u Bejrutu

Izrael prijeti napadom na Tir u Libanu, naredio stanovnicima da napuste domove Sirene su se oglasile na sjeveru Izraela nakon prvih lansiranja raketa iz Libana od objave primirja 3. juna, a izraelski ministar Smotrich pozvao je na napad na okrug Dahiye u Bejrutu

Izraelska vojska izdala je prijetnju napadom i naredbu za evakuaciju grada Tira i okolnih mjesta na jugu Libana, uprkos primirju, javlja Anadolu.

Glasnogovornik izraelske vojske Avichay Adraee je na društvenoj platformi X, sa sjedištem u SAD-u, izjavio da će izraelska vojska ciljati grad Tir i okolna naselja i izbjegličke kampove.

Adraee je, na mapi koju je objavio, naredio stanovnicima velikog dijela centra grada Tira i okolnih kampova Zakuk Mefdi i El-Bas da napuste svoje domove i presele se sjeverno od rijeke Zehrani.

Izraelska vojska je slično prijetila da će napasti grad Tir i njegovu okolinu 25. maja, prisiljavajući lokalno stanovništvo na bijeg.

Procjenjuje se da je otprilike 100.000 ljudi živjelo u i oko Tira, koji se nalazi na jugu Libana, prije nego što su izraelski napadi počeli 2. marta.

U međuvremenu, prije nego što je izraelska vojska zaprijetila napadom na Tir, sirene su se oglasile na sjeveru Izraela ujutro.

Izraelska vojska je tvrdila da su dvije rakete ispaljene iz Libana presretnute nakon prelaska granice. Izraelski mediji su objavili da je ovo bio prvi raketni napad od primirja 3. juna.

Nakon incidenta, izraelski ministar finansija Bezalel Smotrich, u objavi na X nalogu, upotrijebio je izraz "Dahiye", pozivajući na napad na okrug Dahiye u Bejrutu, glavnom gradu Libana.

Izraelska vojska je 2. marta pokrenula intenzivne zračne napade na Liban, okupirajući nekoliko gradova na jugu zemlje.

Libanska vlada je objavila da je broj raseljenih osoba u zemlji u tom periodu premašio milion.

Dana 24. aprila, američki predsjednik Donald Trump je objavio da je desetodnevno privremeno primirje između Libana i Izraela, koje je stupilo na snagu 17. aprila, produženo za još tri sedmice.

Nakon treće runde pregovora između Libana i Izraela, uz posredovanje SAD-a 14. i 15. maja, odlučeno je da se primirje produži za 45 dana počevši od 17. maja.

Libansko Ministarstvo zdravstva je objavilo da su 3.593 osobe ubijene u izraelskim napadima na zemlju od 2. marta.

Američki State Department je 3. juna, nakon četvrte runde pregovora u Washingtonu, objavio da su se Izrael i Liban dogovorili o "sveobuhvatnom prekidu vatre" pod uslovom da Hezbollah potpuno prekine svoje napade i povuče sve svoje elemente južno od rijeke Litani. Hezbollah je, međutim, odbacio uslovni prekid vatre.

Uprkos najavljenim sporazumima o prekidu vatre, izraelska vojska nastavlja svoje napade.