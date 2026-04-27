Izrael pokrenuo nove napade na Liban, odsječena cesta prema gradu Kafra Udari dolaze usred kontinuiranih kršenja prekida vatre od strane Tel Aviva, koji je stupio na snagu 17. aprila

Izraelska vojska napala je ulaz u južni libanski grad Kafra rano u ponedjeljak i odsjekla cestu koja vodi prema gradu, uprkos prekidu vatre, izvijestila je libanska državna Nacionalna novinska agencija (NNA), javlja Anadolu.

Sa svoje strane, izraelska vojska je saopćila da su se sirene za zračnu uzbunu oglasile u sjevernom Izraelu, uključujući područje Arab al-Aramshe, zbog onoga što je nazvala „infiltracijom neprijateljske letjelice“.

U nedjelju je najmanje 14 osoba, uključujući dvoje djece, ubijeno, dok je 37 drugih povrijeđeno u seriji izraelskih zračnih udara koji su ciljali više područja u južnom Libanu, što predstavlja eskalaciju otkako je prekid vatre stupio na snagu.

Ove podatke objavili su libansko Ministarstvo zdravlja i NNA, koja je također navela da je izraelska vojska vršila rušenja ciljajući kuće i infrastrukturu između gradova Yaroun i Bint Jbeil na jugu.

Izrael zasipa Liban zračnim udarima i pokrenuo je kopnenu ofanzivu na jugu od prekograničnog napada Hezbollaha 2. marta. Regija je u stanju pripravnosti otkako su SAD i Izrael pokrenuli zračnu ofanzivu na Iran 28. februara.

Od 2. marta, u proširenim izraelskim napadima na Liban ubijeno je više od 2.500 ljudi, dok je raseljeno preko milion osoba, prema podacima libanskih vlasti.

Desetodnevno primirje prvobitno je objavljeno 16. aprila, ali ga je Izrael više puta prekršio.

U četvrtak je američki predsjednik Donald Trump izjavio da su se Izrael i Liban složili da produže prekid vatre za tri sedmice, nakon druge runde pregovora na visokom nivou u Bijeloj kući.