Izrael podijelio s SAD-om obavještajne podatke o navodnoj iranskoj zavjeri za ubistvo Trumpa Novi obavještajni podaci mogli bi dodatno eskalirati sukob između Washingtona i Teherana, piše “Wall Street Journal“

Izrael je Sjedinjenim Američkim Državama dostavio nove obavještajne podatke za koje tvrdi da ukazuju na navodnu iransku zavjeru s ciljem ubistva predsjednika Donalda Trumpa, objavio je u četvrtak “Wall Street Journal“, pozivajući se na izvore upoznate sa slučajem.

Podsjećajući da Iran godinama najavljuje odmazdu protiv Trumpa zbog ubistva komandanta snaga Quds Iranske revolucionarne garde Qassema Soleimanija, izvršenog 3. januara 2020. godine, list navodi da bi novi obavještajni podaci mogli dodatno pojačati sukob između Washingtona i Teherana.

Ambasada Izraela u Washingtonu nije željela komentarisati ove navode, dok Misija Irana pri Ujedinjenim nacijama nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Bijela kuća uputila je “Wall Street Journal“ na izjave koje je Trump dao u srijedu tokom NATO samita u Ankari.

“Žele ukloniti američkog lidera – mene“, rekao je Trump.

“Nalazim se na svakoj njihovoj listi. Jutros sam vidio da sam na svakoj pojedinačnoj listi. Do sada sam, pretpostavljam, imao malo sreće, ali možda to neće još dugo trajati“, rekao je Trump.

Uprkos nedavnim tenzijama u vezi s Iranom, Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu u četvrtak su, prema navodima medija, razgovarali telefonom i dogovorili nastavak koordinacije.

Iran i Sjedinjene Američke Države razmijenili su napade tokom protekla dva dana nakon eskalacije izazvane iranskim napadima na tri trgovačka broda u Hormuškom moreuzu.

Teheran je u četvrtak izveo niz napada na američku vojnu infrastrukturu u Bahreinu, Kuvajtu, Kataru i Jordanu kao odgovor na drugu uzastopnu noć američkih napada na Iran.