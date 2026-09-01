Izrael palestinsku novinarku Bushru al-Tawil prebacio u samicu u zatvoru Ramla

Mohammad Sio
01. septembar 2026.•Ažuriranje: 01. septembar 2026.
Izraelske vlasti premjestile su palestinsku novinarku i pritvorenicu Bushru al-Tawil (33) u samicu u zatvoru Ramla, skoro šest mjeseci nakon njenog hapšenja i premještaja u administrativni pritvor, saopćilo je Palestinsko društvo zatvorenika u ponedjeljak, javlja Anadolu.
Grupa je saopćila da je al-Tawil, iz grada Al-Bireh na Zapadnoj obali, uhapšena u februaru, a kasnije stavljena u administrativni pritvor. Prethodno je nekoliko puta bila pritvorena, većinom po istom postupku, dodaje se.
Al-Tawil je prvi put bila pritvorena 2011. godine, kada je imala 18 godina, prema navodima društva. I njen otac, Jamal al-Tawil, i dalje je u izraelskom zatvoru i nalazi se među palestinskim pritvorenicima koji su proveli duže periode u administrativnom pritvoru.
Društvo je saopćilo da se porodica suočila s ponovljenim racijama i uznemiravanjem, uključujući namjerno oštećenje njihovog doma tokom hapšenja Bushre i njenog oca.
Al-Tawil je nekoliko puta bila smještena u samicu tokom svog trenutnog pritvora u zatvoru Damon, saopćila je grupa, opisujući posljednji transfer kao dio šireg obrasca kaznenih mjera protiv nje.
Prebacivanje se dešava usljed pogoršanja uslova za palestinske žene u izraelskim zatvorima, uključujući uskraćivanje hrane, uskraćivanje medicinske njege, samicu i loše uslove pritvora. Također je navedeno da se šuga proširila među pritvorenicama usred neadekvatne higijene i zdravstvene njege.
Oko 90 Palestinki trenutno se nalazi u izraelskim zatvorima, prema podacima društva.
- Neviđeni nivo brutalnosti i nepoštovanja -
Grupa je saopćila da je transfer al-Tawil uslijedio nakon nedjeljne posjete ekstremističkog izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira ženskom dijelu zatvora Damon.
Ben-Gvir je objavio snimak posjete "u sceni koja utjelovljuje neviđeni nivo brutalnosti i nepoštovanja dostojanstva i prava zatvorenica", saopćilo je društvo.
Društvo je optužilo izraelske vlasti da su pritvorenice podvrgavale sistematskim racijama, snimanju i invazivnim pretresima, uključujući prisilne pretrese do gole kože.
Navedeno je da su samice, uskraćivanje medicinskog tretmana, uskraćivanje hrane i teški uslovi pritvora dio politika nametnutih palestinskim zatvorenicima otkako je Izrael pokrenuo genocid nad Gazom u oktobru 2023. godine.
Grupa je opisala izraelske zatvore kao "polje za mučenje kao jedan od najistaknutijih aspekata kontinuiranog zločina genocida" i smatrala je Izrael u potpunosti odgovornim za sigurnost al-Tawil i drugih palestinskih pritvorenica.
Pozvalo je međunarodne i grupe za ljudska prava da hitno rade na zaustavljanju kršenja zakona i zaštiti zatvorenica.
Oko 9.500 Palestinaca se nalazi u izraelskim zatvorima, uključujući oko 90 žena i više od 350 djece, koji se suočavaju s uskraćivanjem hrane, mučenjem i medicinskim zanemarivanjem, prema palestinskim i izraelskim grupama za ljudska prava.