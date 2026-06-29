Među privedenima su i četiri učenika koja su uhapšena tokom završnih ispita ovog mjeseca

Izrael ove godine uhapsio 65 palestinskih učenika na okupiranoj Zapadnoj obali Među privedenima su i četiri učenika koja su uhapšena tokom završnih ispita ovog mjeseca

Izrael je uhapsio 65 palestinskih srednjoškolaca na okupiranoj Zapadnoj obali od početka 2026, uključujući četvoricu koja su privedena otkako su ovog mjeseca počeli završni ispiti, saopštilo je u ponedjeljak Udruženje palestinskih zatvorenika, prenosi Anadolu.

"Hapšenja su dio kontinuirane izraelske eskalacije čija su meta palestinski učenici i kojom se oni lišavaju prava na obrazovanje", navela je ova nevladina organizacija u saopštenju.

Ova grupa za ljudska prava navela je da je jedan učenik stavljen u administrativni pritvor, dok je drugi upucan i ranjen prije nego što je uhapšen.

"Od početka genocida u Gazi, izraelske snage su pojačale kampanje hapšenja usmjerene na učenike i studente na različitim obrazovnim nivoima, u sklopu širih operacija hapšenja koje su pogodile desetine hiljada Palestinaca", dodala je grupa.

"Oni su najkritičniju fazu obrazovnog puta jednog srednjoškolca pretvorili u stanicu za zlostavljanje, pritvarajući ih i lišavajući ih prilike da polažu ispite", navodi se u saopštenju.

"Zatvorski sistem danas provodi integrisanu politiku zasnovanu na sistematskom mučenju, ponižavanju i zlostavljanju, s ciljem psihološkog i fizičkog slamanja zatvorenika, što su prakse koje su također usmjerene na djecu zatvorenike i pritvorene učenike", dodala je grupa.

Ova organizacija za ljudska prava pozvala je međunarodne organizacije za ljudska prava i Ujedinjene nacije da hitno intervenišu kako bi se zaustavilo ciljanje palestinskih učenika, te osiguralo njihovo pravo na obrazovanje i zaštita od kršenja prava.

Prema palestinskim podacima, u napadima izraelske vojske i doseljenika na Zapadnoj obali od 8. oktobra 2023. ubijeno je više od 1.173 Palestinca, ranjeno 12.666, dok je uhapšeno oko 23.000 ljudi.

Više od 9.600 palestinskih zatvorenika trenutno se nalazi u izraelskim pritvorskim centrima, uključujući žene i djecu, gdje se suočavaju s izgladnjivanjem, mučenjem i medicinskim nemarom, što je dovelo do smrti desetina njih tokom pritvora.