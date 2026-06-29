Izrael ove godine uhapsio 65 palestinskih učenika na okupiranoj Zapadnoj obali

Lina Altawell
29. juni 2026.•Ažuriranje: 29. juni 2026.
Izrael je uhapsio 65 palestinskih srednjoškolaca na okupiranoj Zapadnoj obali od početka 2026, uključujući četvoricu koja su privedena otkako su ovog mjeseca počeli završni ispiti, saopštilo je u ponedjeljak Udruženje palestinskih zatvorenika, prenosi Anadolu.
"Hapšenja su dio kontinuirane izraelske eskalacije čija su meta palestinski učenici i kojom se oni lišavaju prava na obrazovanje", navela je ova nevladina organizacija u saopštenju.
Ova grupa za ljudska prava navela je da je jedan učenik stavljen u administrativni pritvor, dok je drugi upucan i ranjen prije nego što je uhapšen.
"Od početka genocida u Gazi, izraelske snage su pojačale kampanje hapšenja usmjerene na učenike i studente na različitim obrazovnim nivoima, u sklopu širih operacija hapšenja koje su pogodile desetine hiljada Palestinaca", dodala je grupa.
"Oni su najkritičniju fazu obrazovnog puta jednog srednjoškolca pretvorili u stanicu za zlostavljanje, pritvarajući ih i lišavajući ih prilike da polažu ispite", navodi se u saopštenju.
"Zatvorski sistem danas provodi integrisanu politiku zasnovanu na sistematskom mučenju, ponižavanju i zlostavljanju, s ciljem psihološkog i fizičkog slamanja zatvorenika, što su prakse koje su također usmjerene na djecu zatvorenike i pritvorene učenike", dodala je grupa.
Ova organizacija za ljudska prava pozvala je međunarodne organizacije za ljudska prava i Ujedinjene nacije da hitno intervenišu kako bi se zaustavilo ciljanje palestinskih učenika, te osiguralo njihovo pravo na obrazovanje i zaštita od kršenja prava.
Prema palestinskim podacima, u napadima izraelske vojske i doseljenika na Zapadnoj obali od 8. oktobra 2023. ubijeno je više od 1.173 Palestinca, ranjeno 12.666, dok je uhapšeno oko 23.000 ljudi.
Više od 9.600 palestinskih zatvorenika trenutno se nalazi u izraelskim pritvorskim centrima, uključujući žene i djecu, gdje se suočavaju s izgladnjivanjem, mučenjem i medicinskim nemarom, što je dovelo do smrti desetina njih tokom pritvora.