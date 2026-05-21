Izrael oslobodio dvojicu južnokorejskih aktivista s flotile za Gazu Glasnogovornik predsjednika Južne Koreje pozdravlja oslobađanje Kim Ah-hyun i Kim Dong-hyeona

Južna Koreja je u četvrtak saopštila da je Izrael oslobodio dva državljanina te zemlje koji su privedeni ranije ove sedmice na humanitarnoj flotili "Global Sumud" koja je bila na putu za Gazu, prenosi Anadolu.

Glasnogovornik predsjednika Kang Yu-jung pozdravio je oslobađanje aktivista Kim Ah-hyun i Kim Dong-hyeona, objavila je novinska agencija Yonhap.

Iz humanitarne flotile "Global Sumud" u utorak je rečeno da je Izrael zaplijenio svih 50 plovila u njihovom konvoju.

Brod "Lina Al Nabulsi" prevozio je južnokorejsku aktivistkinju Kim Ah-hyun i korejsko-američkog aktivistu Jonathana Victora Leeja, dok je brod "Kyriakos X" prevozio južnokorejskog aktivistu Kim Dong-hyeona.

U srijedu je južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung osudio izraelsko pritvaranje dvojice južnokorejskih aktivista i naložio zvaničnicima da razmotre nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, navodi se u izvještaju južnokorejskih medija.

Lee je doveo u pitanje pravni osnov za presretanje flotile koja je prevozila humanitarnu pomoć, pitajući da li je plovilo ušlo u izraelske teritorijalne vode ili je prekršilo bilo koju priznatu granicu.

Flotila je isplovila prošlog četvrtka iz turskog okruga Marmaris u novom pokušaju da probije ilegalnu izraelsku blokadu nametnutu Gazi od 2007. godine.

Ovo nije bio prvi takav incident u kojem je učestvovala ova flotila.

Krajem aprila, izraelska vojska je napala brodove flotile u međunarodnim vodama kod grčkog ostrva Krit. Konvoj je u to vrijeme uključivao 345 učesnika iz 39 zemalja, uključujući i državljane Turske.

Izrael je uveo onesposobljavajuću blokadu Pojasa Gaze od 2007. godine, ostavljajući 2,4 miliona stanovnika ove teritorije na rubu gladi.

Izraelska vojska pokrenula je brutalnu dvogodišnju ofanzivu na Gazu u oktobru 2023. godine, ubivši više od 72.000 ljudi, ranivši preko 172.000 i uzrokujući masovno uništenje širom opkoljene teritorije.