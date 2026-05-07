Izrael ograničio pristup sistemu za praćenje raketnih udara zbog straha od curenja podataka Lokalni izraelski zvaničnici žale se da ih je zabrana sistema Shual ostavila da rade pod neprijateljskom vatrom bez vitalnog alata za spašavanje života

Izraelska vojska je blokirala lokalne vlasti i rezervne oficire za vezu u pristupu civilnom sistemu za upravljanje vanrednim situacijama koji se koristi za praćenje mjesta udara raketa zbog straha od curenja informacija u Iran, što je izazvalo bijes na sjeveru Izraela, objavili su lokalni mediji u četvrtak, javlja Anadolu.

Dnevni list "Yedioth Ahronoth" objavio je da je sistem, poznat kao "Shual", razvila Komanda domaćeg fronta vojske kako bi koordinirala upravljanje vanrednim situacijama među zvaničnicima za reagovanje na krizne situacije.

Sistem je dizajniran da predvidi zone udara raketa, omogući rana upozorenja i pomogne u usmjeravanju timova za hitne slučajeve na određene lokacije nakon raketnih napada.

Prema novinama, sistem se također koristi za identifikaciju opasnih neeksplodiranih ubojnih sredstava, brzo raspoređivanje timova za pretragu i utvrđivanje da li je bilo žrtava.

U listu se navodi da je sistem blokiran zbog zabrinutosti da bi informacije mogle procuriti do entiteta povezanih s Iranom koji navodno prate mjesta udara "kako bi poboljšali tačnost i štetu budućih udara".

Lokalni zvaničnici na sjeveru Izraela, međutim, žalili su se da ih je zabrana ostavila "da rade pod neprijateljskom vatrom bez vitalnog alata za spašavanje života".

Naveli su da nisu u mogućnosti utvrditi obim ili smjer napada, niti da li su eksplozije nastale presretanjem ili direktnim udarima tokom nedavne raketne paljbe Hezbollaha na naselja Baram, Dovev i Tzivon.

Prekogranični napadi između Izraela i Hezbollaha nastavljeni su uprkos prekidu vatre objavljenom 17. aprila i produženom do 17. maja.

Od 2. marta, u izraelskim napadima na Liban ubijeno je najmanje 2.715 ljudi, ranjeno 8.353 i raseljeno više od 1,6 miliona, što je oko petina stanovništva, prema posljednjim službenim podacima.

Izrael okupira područja u južnom Libanu, uključujući neka koja drži decenijama, a druga od rata 2023-2024, te je napredovao oko deset kilometara unutar južne granice tokom trenutnog sukoba.