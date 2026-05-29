Izrael odobrio veliko proširenje ilegalnog naselja u Jordanskoj dolini na okupiranoj Zapadnoj obali Izraelski plan uključuje izgradnju 517 novih naseljeničkih jedinica na palestinskoj zemlji, saopćilo palestinsko vladino tijelo

Izraelske vlasti odobrile su veliko proširenje ilegalnog naselja u dolini Jordana na okupiranoj Zapadnoj obali kroz izgradnju stotina novih naseljeničkih jedinica na palestinskoj zemlji, saopćilo je u četvrtak palestinsko vladino tijelo.

Komisija za otpor zidu i naseljima saopćila je da su izraelske vlasti odobrile masivni kolonijalni strukturni plan za proširenje naselja Masua na palestinskoj zemlji u dolini Al-Far’a u guberniji Jerihon.

Navodi se da plan dolazi u okviru ubrzanih izraelskih politika širenja naselja usmjerenih na palestinsku Jordansku dolinu.

Prema saopćenju, projekat uključuje izgradnju 517 novih naseljeničkih jedinica na površini od 1.692 dunuma (418 hektara), što predstavlja “veliko proširenje“ kolonijalne infrastrukture naselja na račun palestinske zemlje.

Projekat također uključuje javne institucije, infrastrukturne mreže, puteve, uslužne zone, otvorene prostore i operativne objekte, što, prema navodima komisije, odražava jasan izraelski pravac ka pretvaranju naselja u integrisani kolonijalni blok sposoban za buduće širenje.

Komisija je saopćila da je plan dio sistematske izraelske politike usmjerene na učvršćivanje kontrole nad Jordanskom dolinom i izolaciju tog područja demografski i geografski putem širenja naselja, oduzimanja zemlje i ograničavanja prirodnog rasta palestinskog stanovništva.

Također je upozorila da su naseljenički putevi i infrastrukturni projekti među najopasnijim alatima postepene aneksije i nametanja novih činjenica na terenu.

Komisija je upozorila i na eskalaciju naseljeničkih aktivnosti u Jordanskonj dolini te pozvala međunarodnu zajednicu da preuzme svoje pravne i političke odgovornosti u vezi s izraelskim kršenjima.

Prema podacima komisije zaključno s 30. martom, širom okupirane Zapadne obale uspostavljena su više od 542 ilegalna naselja i ispostave u kojima živi više od 780.000 izraelskih doseljenika.

To uključuje 192 ilegalna naselja i 350 ispostava, među kojima je više od 165 uspostavljeno od oktobra 2023. godine, dok je samo tokom 2025. godine otvoreno njih 59.

Komisija je dodala da su izraelske vlasti od 7. oktobra 2023. godine razmatrale 390 strukturnih planova u korist naselja na okupiranoj Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalemu, uz odluke o uspostavljanju ilegalnih naselja na 54 različite lokacije.