Plan predviđa izgradnju stambenih, turističkih, industrijskih i poljoprivrednih zona jugozapadno od ilegalnog naselja Tekoa, južno od Bethlehema

Izrael odobrio novi plan za izgradnju ilegalnog naselja na šest km kvadratnih palestinske zemlje na Zapadnoj obali Plan predviđa izgradnju stambenih, turističkih, industrijskih i poljoprivrednih zona jugozapadno od ilegalnog naselja Tekoa, južno od Bethlehema

Izraelske vlasti odobrile su novi plan izgradnje naselja na oko šest kvadratnih kilometara palestinske zemlje u području Bethlehema na jugu okupirane Zapadne obale, saopćio je u četvrtak Institut za primijenjena istraživanja Jerusalem (ARIJ).

U saopćenju ove nevladine organizacije navodi se da je Regionalno vijeće Gush Etzion 20. jula odobrilo glavni urbanistički plan za veliko naselje na području od 6.000 dunuma jugozapadno od ilegalnog izraelskog naselja Tekoa, južno od Bethlehema.

Plan predviđa izgradnju stambenih naselja, turističkih sadržaja, industrijskih i poslovnih zona, poljoprivrednog zemljišta, kao i otvorenih prostora i putne infrastrukture.

Odobrenje je uslijedilo sedmicu nakon što je predsjednik Regionalnog vijeća Gush Etzion Yaron Rosenthal izjavio da je izraelska vlada odobrila izgradnju šest novih naselja unutar ovog naseljeničkog bloka.

ARIJ navodi da blok naselja Gush Etzion obuhvata oko 300 ilegalnih izraelskih naselja u kojima živi približno 120.000 izraelskih doseljenika.

Ujedinjene nacije u više navrata su potvrdile da su izraelska naselja na okupiranim palestinskim teritorijama nezakonita prema međunarodnom pravu, upozoravajući da njihovo širenje ozbiljno ugrožava mogućnost rješenja zasnovanog na dvije države.

Od početka izraelskog rata u Gazi 8. oktobra 2023. godine izraelska vojska i doseljenici intenzivirali su napade na Palestince i njihovu imovinu na okupiranoj Zapadnoj obali. Prema zvaničnim palestinskim podacima, ubijeno je najmanje 1.185 Palestinaca, dok je 3.816 osoba ranjeno.

Palestinci insistiraju da Istočni Jerusalem bude glavni grad buduće palestinske države, pozivajući se na međunarodne rezolucije koje ne priznaju izraelsku okupaciju grada iz 1967. godine niti njegovu aneksiju iz 1980. godine.