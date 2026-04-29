Izrael odobrio 126 ilegalnih stambenih jedinica na sjeveru Zapadne obale Naselje Sanur evakuisano je prema Izraelskom planu o povlačenju iz 2005. godine

Izrael je u srijedu odobrio izgradnju 126 ilegalnih stambenih jedinica u Jeninu, na sjeveru Zapadne obale, prenijeli su izraelski mediji.

"Dvadeset godina nakon njegove evakuacije, odobren je plan za izgradnju 126 stalnih kuća u naselju Sanur", objavio je Kanal 12, prenosi Anadolu.

Ovaj potez označava obnovljeni napor za proširenje ilegalnih naseljeničkih aktivnosti na tom području, koje je prethodno bilo evakuisano u sklopu Izraelskog plana o povlačenju iz 2005. godine.

Yossi Dagan, čelnik regionalnog vijeća koje predstavlja naselja na sjeveru Zapadne obale, izjavio je da će Sanur "biti ponovo izgrađen".

"To će uključivati 126 stalnih domova, a u budućnosti će postati grad u Izraelu", dodao je on.