Izrael odobrava budžet od 270 miliona dolara za izgradnju puteva za ilegalna naselja na Zapadnoj obali Plan ima za cilj povezivanje ilegalnih naselja na okupiranoj teritoriji

Izraelska vlada odobrila je budžet od oko 270 miliona dolara (230,63 miliona eura) za izgradnju puteva koji povezuju ilegalna naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, objavile su u ponedjeljak novine "Haaretz", javlja Anadolu.

Dnevne novine navode da je vlada premijera Benjamina Netanyahua odobrila više od milijardu šekela (oko 270 miliona dolara) za izgradnju puteva koji povezuju nova naselja na okupiranoj teritoriji.

U prvoj fazi, oko 3 miliona šekela (oko milion dolara ili oko 850.000 eura) bit će dodijeljeno za pripremu plana i završetak početnih projektnih radova, koji će biti podnesen vladi na odobrenje u roku od 45 dana, navodi "Haaretz", pozivajući se na saopćenje vlade.

U saopćenju se dodaje da će finansiranje razvojnih radova biti obezbijeđeno kao dodatna alokacija iz budžeta Ministarstva finansija.

Nije precizirano gdje će se putevi graditi.

Odluka dolazi usred ubrzanih aktivnosti ilegalnog naseljavanja od kada je Netanyahuova vlada preuzela dužnost krajem 2022. godine, sa značajnim širenjem na Zapadnoj obali, uključujući okupirani Istočni Jerusalem.

Oko 750.000 izraelskih okupatora živi na Zapadnoj obali, uključujući oko 250.000 u Istočnom Jerusalemu, u naseljima koja se smatraju ilegalnim prema međunarodnom pravu, prema palestinskim procjenama.

Od oktobra 2023. godine, izraelske snage i okupatori su ubili najmanje 1.155 Palestinaca na Zapadnoj obali, ranili oko 11.750 i uhapsili skoro 22.000, prema palestinskim podacima.

U značajnom mišljenju iz jula 2024. godine, Međunarodni sud pravde proglasio je izraelsku okupaciju palestinske teritorije nezakonitom i pozvao na evakuaciju svih naselja na Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalemu.