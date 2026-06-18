Izrael nastavio napade i ubio najmanje jednu osobu u Libanu uprkos stupanju na snagu američko-iranskog sporazuma Napad pogodio vozilo u blizini kružnog toka Kfar Tebnit-Arnon na jugu Libana

Jedna osoba je ubijena, a druga je teško ranjena u četvrtak u izraelskom napadu dronom koji je ciljao automobil na jugu Libana, uprkos tome što je stupio na snagu američko-iranski sporazum usmjeren na okončanje rata na svim frontovima, uključujući Liban.

Napad je pogodio vozilo u blizini kružnog toka Kfar Tebnit-Arnon u oblasti Nabatieh, izvijestila je libanska Nacionalna novinska agencija.

Incident se dogodio u jeku nastavljenih tenzija duž libansko-izraelske granice uprkos nedavnom sporazumu između Washingtona i Teherana usmjerenom na okončanje neprijateljstava nakon napada koje su Izrael i SAD započeli na Iran 28. februara.

Iranski zvaničnici su više puta rekli da je zaustavljanje izraelskih vojnih akcija na regionalnim frontovima, posebno u Libanu, među ključnim ciljevima memoranduma o razumijevanju koji se očekuje da bude zaključen između Teherana i Washingtona.

Izrael i dalje okupira područja na jugu Libana, neka već decenijama, a druga od posljednjeg sukoba između dvije strane. Tokom nedavne vojne kampanje, izraelske snage su napredovale više od deset kilometara u libansku teritoriju.