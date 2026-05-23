Izrael napao izbjegličke kampove u centralnoj Gazi, desetine povrijeđenih uprkos primirju

Više Palestinaca je povrijeđeno u izraelskim napadima usmjerenim na izbjegličke kampove Nuseirat i Bureij u centralnom Pojasu Gaze u subotu, uprkos tekućem primirju.

Udari su pogodili stambena područja u kojima su živjeli civili, uzrokujući značajnu štetu i uništavajući nekoliko kuća.

Povrijeđeni civili su prebačeni u bolnicu Al-Awda u izbjegličkom kampu Nuseirat radi pružanja medicinske pomoći.

Izraelska vojska je nastavila napade širom Gaze gotovo svakodnevno uprkos primirju koje je stupilo na snagu 10. oktobra 2025. godine.

Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, najmanje 883 osobe su ubijene, a 2.648 drugih je povrijeđeno u izraelskim napadima od proglašenja primirja.

Sporazum je imao za cilj zaustavljanje dvogodišnjeg rata u kojem je od oktobra 2023. godine poginulo više od 72.000 ljudi, većinom žena i djece, povrijeđeno preko 172.000, a prouzrokovao je i masovno uništenje 90 posto civilne infrastrukture.