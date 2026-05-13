Podsekretar UN-a Gilles Michaud rekao da je tretman bio neuobičajen za visokog zvaničnika UN-a

Izrael nakratko priveo visokog zvaničnika UN-a na aerodromu "Ben Gurion" zbog posjete Gazi Podsekretar UN-a Gilles Michaud rekao da je tretman bio neuobičajen za visokog zvaničnika UN-a

Izrael je nakratko priveo i ispitao visokog zvaničnika Ujedinjenih nacija na aerodromu "Ben Gurion" kod Tel Aviva zbog njegove prošlogodišnje posjete Pojasu Gaze, objavili su izraelski mediji.

List "Yedioth Ahronoth" kasno u utorak je objavio da je podsekretar UN-a za sigurnost i bezbjednost Gilles Michaud zadržan oko 45 minuta po dolasku na aerodrom.

Michauda je ispitivala izraelska unutrašnja sigurnosna služba Shin Bet o službenoj posjeti Gazi u augustu 2025. godine, koja je bila koordinisana s izraelskim vlastima.

List je, pozivajući se na izraelske zvaničnike, incident opisao kao "slučaj zamjene identiteta", navodeći da je Michaud, kanadski državljanin, ubrzo pušten.

Prema izvještaju, njegov pasoš je oduzet tokom sigurnosne provjere prije nego što je prebačen u prostoriju za čekanje i ispitan o posjeti Gazi.

Nakon incidenta Michaud je rekao da je takav tretman neuobičajen za visokog zvaničnika UN-a i drugačiji od svega što je doživio u drugim državama.

Prema pisanju lista, zvaničnik UN-a namjeravao je otkazati svoje službene sastanke u Izraelu nakon incidenta, bez dodatnih detalja o trajanju ili svrsi posjete.

Pojas Gaze ostao je jedno od glavnih pitanja u Ujedinjenim nacijama otkako je Izrael pokrenuo smrtonosni rat protiv enklave, u kojem je od oktobra 2023. godine ubijeno više od 72.000 ljudi, a ranjeno više od 172.000.

Uprkos sporazumu o primirju koji je stupio na snagu 10. oktobra, Izrael je nastavio svakodnevne napade i ograničenja ulaska humanitarne pomoći u Gazu, navode palestinski zvaničnici.