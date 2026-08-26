Izrael mijenja arapske nazive znamenitosti Jerusalema, Guvernorat upozorava na "brisanje identiteta grada" Zamjena arapskih toponima hebrejskim prijeti arapskom, islamskom i kršćanskom naslijeđu grada, objavio je Guvernorat Jerusalema

Izraelske vlasti nastavljaju preimenovati ulice, znamenitosti i historijska mjesta u Jerusalemu kao dio politike usmjerene na zamjenu tradicionalnih arapskih toponima hebrejskim, saopćio je u srijedu Guvernorat Jerusalema, javlja Anadolu.

Guvernorat je saopćio da su izraelske vlasti postavile znak na kojem piše "Stara kapija", dok su uklonile znakove s originalnim imenom Bab al-Amoud, poznatog i kao Damaska ​​kapija - jedan od najpoznatijih ulaza u Stari Grad Jerusalema.

Prema guvernoratu, ovaj potez nije samo administrativna promjena, već dio šireg napora da se preoblikuje urbani i kulturni pejzaž Jerusalema i izbrišu historijski arapski toponimi.

U saopćenju se navodi da imena jerusalemskih kapija, ulica i znamenitosti čine dio nacionalnog, historijskog i kulturnog pamćenja grada, uz upozorenje da njihova zamjena ugrožava arapsko, islamsko i kršćansko naslijeđe grada.

Gubernat je upozorio na "kontinuirane napore da se promijeni historijski karakter Jerusalema", tvrdeći da izraelski pokušaji nametanja novih realnosti "neće izbrisati historiju ili kolektivno pamćenje grada".

Saopštenje je izdato dan nakon što je Izrael zauzeo Centar za obuku Qalandia, kojim upravlja agencija UN-a za palestinske izbjeglice (UNRWA), u okupiranom istočnom Jerusalemu - potez na koji su palestinske vlasti pozvale na "čvrst međunarodni odgovor".

Istočni Jerusalem se smatra okupiranom teritorijom prema međunarodnom pravu.

Međunarodna zajednica ne priznaje izraelski suverenitet nad historijskim gradom, dok Palestinci smatraju istočni Jerusalem glavnim gradom svoje buduće države.

Nekoliko rezolucija UN-a, uključujući Rezoluciju Vijeća sigurnosti 478, odbacuje mjere usmjerene na promjenu karaktera, demografskog sastava ili političkog i pravnog statusa Jerusalema.