Izrael koristio fosforne bombe, izveo 82 masova napada na Liban ubivši četiri osobe prije Kurban-bajrama

Şahin Demir
26 Maj 2026•Ažuriranje: 26 Maj 2026
Izrael je u utorak izveo 82 napada na južni i istočni Liban, uključujući jedan s fosfornim bombama, ubivši najmanje četiri osobe i ranivši najmanje četiri, u jednoj od najtežih eskalacija od početka primirja 17. aprila.
Prema podacima Anadolua zasnovanim na izvještajima libanske službene Nacionalne novinske agencije (NNA), Izrael je izveo 82 napada do 14:00 GMT, uključujući 72 zračna napada i 10 artiljerijskih napada.
Napadi su se dogodili na Dan Arafata tokom hadža, dan prije glavnog muslimanskog praznika Kurban-bajrama.
Među poginulima su bila i dva bolničara, prema podacima.
Eskalacija je uslijedila nakon nedavnih prijetnji izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da će intenzivirati napade protiv Hezbollaha i izvesti ono što je opisao kao "snažne udare" usred rastuće zabrinutosti zbog operacija dronovima te grupe.
U južnom Libanu, najteži udari usmjereni su na okrug Nabatieh, gdje je prijavljeno najmanje 43 zračna udara na više gradova i područja, uključujući Yohmor al-Shaqif, Zawtar al-Sharqiyu, Doueir i Sharqiyu.
Navodno su dvije osobe poginule u udarima na Zawtar al-Sharqiyu, dok su zračni napadi na druge gradove uzrokovali široko rasprostranjeno razaranje i štetu na kućama.
U okrugu Bint Jbeil, 13 zračnih udara usmjereno je na različita područja, uključujući Kherbet Selem, gdje je jedna osoba poginula kada je pogođeno vozilo.
U okrugu Tir, devet udara usmjereno je na područja uključujući Srifu, gdje je jedan bolničar poginuo, a dva su ranjena.
Izraelsko artiljerijsko granatiranje također je usmjereno na nekoliko pograničnih područja, dok su fosforne granate navodno ispaljene prema gradu Shebaa u okrugu Hasbaya.
U istočnom Libanu, izraelski napad je pogodio prijelaz u blizini brane Qaraoun u zapadnoj regiji Bekaa, presjekavši put koji vodi do grada Mashghara.
Izvješteno je i da izraelske dronove lete iznad Bejruta i njegovih predgrađa.
Od 2. marta, Izrael je izveo veliku ofanzivu u Libanu u kojoj je, prema službenim libanonskim podacima, ubijeno 3.185 ljudi, a ranjeno 9.633.