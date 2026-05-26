Izrael koristio fosforne bombe, izveo 82 masova napada na Liban ubivši četiri osobe prije Kurban-bajrama Izrael je izveo 82 napada do 14:00 GMT, uključujući 72 zračna napada i 10 artiljerijskih napada

Izrael je u utorak izveo 82 napada na južni i istočni Liban, uključujući jedan s fosfornim bombama, ubivši najmanje četiri osobe i ranivši najmanje četiri, u jednoj od najtežih eskalacija od početka primirja 17. aprila.

Prema podacima Anadolua zasnovanim na izvještajima libanske službene Nacionalne novinske agencije (NNA), Izrael je izveo 82 napada do 14:00 GMT, uključujući 72 zračna napada i 10 artiljerijskih napada.

Napadi su se dogodili na Dan Arafata tokom hadža, dan prije glavnog muslimanskog praznika Kurban-bajrama.

Među poginulima su bila i dva bolničara, prema podacima.

Eskalacija je uslijedila nakon nedavnih prijetnji izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da će intenzivirati napade protiv Hezbollaha i izvesti ono što je opisao kao "snažne udare" usred rastuće zabrinutosti zbog operacija dronovima te grupe.

U južnom Libanu, najteži udari usmjereni su na okrug Nabatieh, gdje je prijavljeno najmanje 43 zračna udara na više gradova i područja, uključujući Yohmor al-Shaqif, Zawtar al-Sharqiyu, Doueir i Sharqiyu.

Navodno su dvije osobe poginule u udarima na Zawtar al-Sharqiyu, dok su zračni napadi na druge gradove uzrokovali široko rasprostranjeno razaranje i štetu na kućama.

U okrugu Bint Jbeil, 13 zračnih udara usmjereno je na različita područja, uključujući Kherbet Selem, gdje je jedna osoba poginula kada je pogođeno vozilo.

U okrugu Tir, devet udara usmjereno je na područja uključujući Srifu, gdje je jedan bolničar poginuo, a dva su ranjena.

Izraelsko artiljerijsko granatiranje također je usmjereno na nekoliko pograničnih područja, dok su fosforne granate navodno ispaljene prema gradu Shebaa u okrugu Hasbaya.

U istočnom Libanu, izraelski napad je pogodio prijelaz u blizini brane Qaraoun u zapadnoj regiji Bekaa, presjekavši put koji vodi do grada Mashghara.

Izvješteno je i da izraelske dronove lete iznad Bejruta i njegovih predgrađa.

Od 2. marta, Izrael je izveo veliku ofanzivu u Libanu u kojoj je, prema službenim libanonskim podacima, ubijeno 3.185 ljudi, a ranjeno 9.633.