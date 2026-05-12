Izrael korak bliže ka potpunoj kontroli mjesta baštine na okupiranoj Zapadnoj obali

Knesset (izraelski parlament) usvojio je u prvom čitanju prijedlog zakona koji bi mjesta baštine na okupiranoj Zapadnoj obali stavio pod direktnu izraelsku kontrolu, javlja Anadolu.

U saopštenju Knesseta od utorka navodi se da su njegovi članovi odobrili prijedlog zakona u ponedjeljak navečer.

Ova mjera „predlaže uspostavljanje direktne odgovornosti države za brigu o starinama, baštini i arheološkim nalazištima“ na Zapadnoj obali stvaranjem tijela pod okriljem izraelskog Ministarstva baštine, navodi se u saopštenju.

Prijedlog zakona također predlaže dodjeljivanje tom tijelu „svih potrebnih ovlaštenja“ za iskopavanje, razvoj i upravljanje arheološkim lokalitetima i mjestima baštine, kao i „eksproprijaciju i kupovinu zemljišta u tu svrhu“, dodaje se.

U februaru je izraelski Sigurnosni kabinet naložio ukidanje zakona koji zabranjuje prodaju palestinske zemlje Jevrejima na Zapadnoj obali, otpečatio evidenciju o vlasništvu nad zemljom i prenio ovlaštenja za izdavanje građevinskih dozvola s palestinske opštine na izraelsku civilnu administraciju.

Tokom posljednjih nekoliko godina, palestinske i međunarodne organizacije ukazivale su na to da izraelska vlada nastoji anektirati Zapadnu obalu kao svršen čin (fait accompli) kroz niz naseljavačkih mjera bez formalnog proglašenja aneksije.

U značajnom mišljenju iz jula 2024. godine, Međunarodni sud pravde proglasio je izraelsku okupaciju palestinske teritorije ilegalnom i pozvao na evakuaciju svih naselja na Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalemu.