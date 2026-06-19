Izrael izveo više od deset napada na južni Liban uprkos američkoj objavi o prekidu vatre

Rania R.a. Abushamala
19. juni 2026.•Ažuriranje: 19. juni 2026.
Izrael je u petak izveo više od deset zračnih napada na gradove i naselja u južnom Libanu nakon američke objave o sporazumu o prekidu vatre s Hezbollahom, koji je trebao stupiti na snagu u 14 sati po srednjoevropskom vrmenu, izvijestio je dopisnik Agencije Anadolu.
Ranije je visoki američki zvaničnik potvrdio za Anadolu da su se obje strane složile da prekid vatre stupi na snagu u petak u 16:00 sati po lokalnom vremenu (14 sati po srednjoevropskom).
Izrael je također saopćio da će prekid vatre s Hezbollahom ostati na snazi sve dok ga se i libanska grupa bude pridržavala, dok će izraelska vojska ostati raspoređena na jugu Libana, prenosi izraelski dnevni list “Yedioth Ahronoth“.