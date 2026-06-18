Nova kampanja nastoji odgovoriti na kritike da je Izrael uvukao Trumpa u rat s Iranom, piše "Haaretz"

Izrael izdvojio više od 40 miliona dolara za obnovu podrške među američkim konzervativcima Nova kampanja nastoji odgovoriti na kritike da je Izrael uvukao Trumpa u rat s Iranom, piše "Haaretz"

Izrael je izdvojio više od 40 miliona dolara za utjecaj na desno orijentiranu publiku u Sjedinjenim Američkim Državama usljed opadanja podrške toj zemlji i rastućih kritika zbog njene uloge u ratu protiv Irana, navodi se u izvještaju izraelskih medija objavljenom u četvrtak.

List "Haaretz" objavio je da je Izrael značajno povećao izdvajanja za kampanje odnosa s javnošću i utjecaja koje su prvenstveno usmjerene na konzervativnu kršćansku publiku u SAD-u.

Prema navodima lista, kampanja je pokrenuta krajem prošle godine, ali je nedavno fokus preusmjerila na odbranu izraelskog rata protiv Irana i suprotstavljanje kritikama upućenim vladi premijera Benjamina Netanyahua.

U izvještaju se navodi da je izraelska vlada više nego udvostručila budžet za ovu inicijativu na više od 40 miliona dolara, nakon što je podrška Izraelu među dijelom američke javnosti, uključujući i republikanske birače, oslabila.

"Haaretz" navodi da se kampanja trenutno fokusira na poruke vezane za Iran, Kinu i Katar, u okviru nastojanja da se oblikuje javni diskurs među američkom publikom.

Inicijativa je ranije bila usmjerena na borbu protiv antisemitizma i promoviranje izraelskog narativa o Palestincima, ali se sve više koristi za opravdavanje rata protiv Irana.

Kako se navodi u izvještaju, promjena fokusa uslijedila je kao odgovor na sve češće optužbe u SAD-u, uključujući i među dijelovima američke desnice, da je Netanyahu uvukao američkog predsjednika Donalda Trumpa u nepotreban rat.

"Haaretz" se poziva na istraživanja javnog mnijenja provedena tokom sukoba s Iranom, koja su pokazala pad podrške Izraelu među republikanskim biračima, posebno među mlađim konzervativcima.

Izvještaj je objavljen dan nakon što su SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju s ciljem okončanja sukoba koji je započeo kada su Washington i Tel Aviv 28. februara pokrenuli vojne operacije protiv Irana.

Sporazum od 14 tačaka uključuje odredbe o okončanju vojnih operacija na regionalnim frontovima, uključujući Liban, ublažavanju ograničenja na izvoz iranske nafte te oslobađanju zamrznute iranske imovine.