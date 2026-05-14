Hitni plan koji je odobrio Netanyahu uslijedio je nakon rasta broja žrtava u izraelskoj vojsci uslijed napada dronovima Hezbollaha u južnom Libanu

Izrael izdvaja 700 miliona dolara za borbu protiv Hezbolahovih dronova Hitni plan koji je odobrio Netanyahu uslijedio je nakon rasta broja žrtava u izraelskoj vojsci uslijed napada dronovima Hezbollaha u južnom Libanu

Izrael je u srijedu odobrio skoro 700 miliona dolara (blizu 600 miliona eura) hitnih sredstava za razvoj novih odbrambenih sistema protiv Hezbollahovih dronova, uslijed sve većih vojnih gubitaka i rastuće zabrinutosti zbog širenja zračnih sposobnosti ove grupe u južnom Libanu, prenosi Anadolu.

Odluka je donesena tokom hitnog sastanka kojim je predsjedavao premijer Benjamin Netanyahu s visokim vojnim i sigurnosnim zvaničnicima kako bi razgovarali o načinima suočavanja s povećanom prijetnjom koju predstavljaju dronovi, navodi izraelski Kanal 14.

Kanal je naveo da je Netanyahu odobrio hitni budžet od 2 milijarde šekela (687,7 miliona dolara) usmjeren na ubrzanje razvoja naprednih tehnologija protiv dronova.

Navodi se da izraelski plan uključuje postavljanje fiksnih radarskih sistema duž sjeverne granice radi zaštite naselja, uz dva nova odbrambena sistema namijenjena direktnoj zaštiti borbenih snaga od napada dronovima.

Jedan od sistema je dizajniran za mobilne vojne jedinice i radi slično sistemu aktivne zaštite "Trophy" koji se koristi na izraelskim tenkovima i oklopnim vozilima, otkrivajući i uništavajući prijetnje prije udara.

Drugi sistem uključuje male mobilne radarske jedinice za pješadijske snage kako bi pružile upozorenja u stvarnom vremenu o nadolazećim zračnim prijetnjama, omogućavajući vojnicima da brzo poduzmu odbrambene mjere.

U izvještaju se također navodi da izraelska vojska planira kupiti pet miliona specijalizovanih patrona za sačmarice dizajniranih za presretanje dronova kratkog dometa.

Kanal 14 navodi da su Hezbollahovi dronovi "promijenili lice bitke" tokom proteklog mjeseca.

Izraelski list "Haaretz" objavio je da su četiri izraelska vojnika poginula, a više od 40 ih je ranjeno u napadima Hezbollahovih dronova otkako su borbe u južnom Libanu nastavljene 2. marta.

Krajem aprila, Netanyahu je priznao da Hezbollahove rakete i dronovi predstavljaju "dvije glavne prijetnje" s kojima se Izrael suočava i pozvao vojsku da razvije rješenja.

Od 2. marta, u izraelskim napadima u Libanu ubijeno je više od 2.840 ljudi, povrijeđeno preko 8.690, a raseljeno više od 1,6 miliona, što je oko petina stanovništva, podaci su libanskih zvaničnika.

Izraelska vojska nastavlja sa svakodnevnim napadima u Libanu i razmjenom vatre s libanskom grupom uprkos prekidu vatre koji je najavljen 16. aprila i produžen do 17. maja.