Izraelska vojska u utorak je fosfornim granatama gađala poljoprivrednike u okrugu Tir na jugu Libana, dok je pritvorila troje civila i ranila jednu osobu.

Libanska državna novinska agencija (NNA) objavila je da su izraelske snage ispalile tri fosforne granate u blizini poljoprivrednika koji su brali lubenice na poljima kod raskrsnice Mansouri u okrugu Tir.

Poljoprivrednici su odmah pobjegli iz tog područja nakon granatiranja i nije bilo prijavljenih žrtava, navela je agencija.

Izraelski avioni također su gađali mjesta Hanavijeh i Maarka u okrugu Tir, prema navodima NNA.

U istom okrugu, Islamski zdravstveni komitet saopćio je da je izvukao tijelo civila ispod ruševina kuće u mjestu Kana, koju su izraelske snage pogodile u ponedjeljak, dok su operacije potrage za drugim nestalim osobama nastavljene.

U istočnom sektoru južnog Libana, NNA je izvijestila da su izraelske snage postavile kontrolni punkt na raskrsnici Marjajun–Halta u okrugu Nabatija, u blizini trgovina koje su ranije bile meta granatiranja.

Agencija je navela da su izraelski vojnici priveli troje civila i oduzeli nekoliko mobilnih telefona ljudima u tom području.

NNA je također izvijestila da su izraelski ratni avioni izveli dva zračna udara na mjesto Dabin u okrugu Nabatija, dok je napad dronom rano u utorak pogodio motocikl na cesti Kfar Dajjal–Nabatija, pri čemu je ranjena jedna osoba.

Napadi su izvedeni usred nastavljenih izraelskih kršenja krhkog primirja, koje je proglašeno 17. aprila i u petak produženo za dodatnih 45 dana, do početka jula.

Od 2. marta Izrael provodi veliku ofanzivu na Liban u kojoj je ubijeno 2.988 ljudi, a ranjeno 9.210, dok je više od 1,6 miliona ljudi raseljeno, prema zvaničnim podacima libanskih vlasti.