Izrael dao dvosedmični rok za pregovore o Libanu i zaprijetio novom eskalacijom Izraelski mediji kažu da bi neuspjeh u postizanju opipljivog napretka mogao dovesti do nastavka borbi

Izrael je postavio dvosedmični rok za postizanje sporazuma s Libanom tokom pregovora uz posredovanje SAD-a, upozoravajući na obnovu vojne eskalacije ako pregovori propadnu, prema izraelskim medijima u srijedu, javlja Anadolu.

Javni emiter KAN objavio je da je Tel Aviv uspostavio "ograničeni vremenski okvir" za pregovore, koji ne prelazi dvije sedmice, u nastojanju da osigura ono što je opisao kao "pravi sporazum" između dvije strane.

Navedeno je da je Izrael povezao trenutni sporazum o prekidu vatre - produžen do sredine maja - sa postizanjem suštinskog dogovora s Libanom u tom periodu.

"Ne možemo čekati unedogled, dat ćemo pregovorima samo dodatne dvije sedmice", rekao je KAN, pozivajući se na neimenovanog izraelskog zvaničnika.

Prema emiteru, izraelske procjene ukazuju da bi neuspjeh u postizanju opipljivog napretka u ovom vremenskom okviru mogao dovesti do nastavka borbi i pokretanja intenziviranih vojnih operacija protiv Hezbollaha u južnom Libanu.

KAN je objavio da američka administracija predvodi napore da se organizuje direktan sastanak između izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i libanskog predsjednika Josepha Aouna u roku od dvije sedmice, uprkos značajnim sumnjama među stranama o mogućnosti održavanja takvog samita na visokom nivou.

Trump je prvo najavio desetodnevno primirje između Izraela i Libana 17. aprila, prije nego što je u četvrtak rekao da će biti produženo za tri sedmice.

Prema zvaničnim libanskim podacima, u izraelskim napadima od 2. marta ubijeno je najmanje 2.534 ljudi, ranjeno 7.863, a raseljeno je više od 1,6 miliona ljudi.