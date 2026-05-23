Izrael bombarduje Gazu i Liban u svakodnevnom kršenju primirja

Izraelska vojska nastavila je u subotu bombardovati Poajs Gaze i Liban uprkos važećim primirjima.

Dvoje Palestinaca ranjeno je kada je izraelski dron bacio bombu na grupu civila u gradu Jabalia na sjeveru Pojasa Gaze, rekao je medicinski izvor za Anadolu.

Svjedoci su također naveli da je izraelski kvadkopter ispalio bombu na kamp u kojem su smještene raseljene osobe istočno od Jabalije.

Odvojeno od toga, izraelska vojska srušila je palestinske kuće i objekte u područjima koja kontroliše istočno od naselja Shuja'iyya u istočnom dijelu grada Gaze.

Prema riječima svjedoka, usljed rušenja čula se snažna eksplozija.

Teško artiljerijsko granatiranje pogodilo je i područja sjeverno i istočno od Beit Lahije na sjeveru Pojasa Gaze, uz intenzivnu pucnjavu iz izraelskih vojnih vozila.

Na jugu Pojasa Gaze, istočna područja Khan Younisa bila su izložena artiljerijskom granatiranju i snažnoj vatri iz izraelskih vozila, naveli su lokalni izvori.

Ministarstvo zdravstva u Gazi saopćilo je da je od proglašenja primirja prošlog oktobra u izraelskim napadima ubijeno više od 880 ljudi, dok je više od 2.645 ranjeno.

Sporazum je trebao zaustaviti dvogodišnji izraelski rat u kojem je ubijeno više od 72.000 ljudi, većinom žena i djece, ranjeno više od 172.000 od oktobra 2023. godine te izazvano ogromno razaranje koje je pogodilo 90 posto civilne infrastrukture.

U Libanu su novi izraelski napadi u subotu ubili najmanje pet osoba, uključujući jednu u gradu al-Rafid, javila je libanska državna novinska agencija.

Napadi u južnom libanskom okrugu Tyre također su uništili jednu kuću i usmrtili još četiri osobe.

Izraelski napadi izazvali su i veliku štetu na bolnici Hiram u Tyreu.

Prema podacima libanskih zvaničnika, u najnovijim izraelskim napadima u Libanu, koji su počeli 2. marta nakon odgovora Hezbollaha na rat s Iranom, poginulo je više od 3.000 ljudi, a 1,6 miliona je raseljeno.

Izraelski napadi se nastavljaju uprkos primirju postignutom uz posredovanje SAD-a, koje ostaje na snazi do početka jula.